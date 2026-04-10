Calcio giovanile: il programma del weekend

JUNIORES REGIONALE U19 ELITE

28ª giornata, oggi ore 15

La Sportiva Ome-Bsv Garda

Atletico Orsa Iseo-Castellana

Cividate Pontoglio-Castelleone

Valcalepio-Castiglione (ore 17)

Travagliato-Cazzagobornato

Curtatone-Ciliverghe

Darfo Boario-Mario Rigamonti

Verolese-Sported Maris

Classifica: Darfo Boario 60, Ciliverghe 59, Cividate 58, Castellana 54, Bsv Garda 47, Sported Maris 46, Castiglione 44, Curtatone e Rigamonti 42, Travagliato, Cazzago e Castelleone 37, La Sportiva Ome 23, Verolese 19, Valcalepio 13, Atletico Orsa Iseo 8

JUNIORES REGIONALE U19

28ª giornata, oggi ore 15

Castelvetro-Carpenedolo

Bagnolese-Esperia

Asola-Poggese (ore 15.30)

Orceana-San Lazzaro (martedì 20.45)

Voluntas-Sirmione Rovizza

Pavonese-Soresinese

Leoncelli-Sporting Club (ore 15.30)

Governolese-UT Marmirolo

Classifica: Poggese 56, Voluntas 55, Orceana e Sporting Club 49, Pavonese e Governolese 44, Asola 38, Castelvetro e Carpenedolo 37, Sirmione 34, Leoncelli 32, Bagnolese 31, Marmirolo 30, Soresinese 26, San Lazzaro 23, Esperia 22

JUNIORES PROVINCIALE U19 MN

Recupero 18ª giornata

Gonzaga-River 2-1

27ª giornata, oggi ore 15

Ceresarese-River

La Cantera-Voltesi

Segnate-Quistello

Serenissima-Roverbellese (ore 16)

Borgo Virgilio-Mantovana (ore 15.30)

Sporting Pegognaga-Gonzaga

Union Colli Morenici-Porto (ore 16)

Riposa: Ostiglia

Classifica: Porto 59, Mantovana 57, Gonzaga 55, Roverbellese 52, Borgo Virgilio 49, Quistello 47, Ceresarese 37, Voltesi 36, La Cantera e Ostiglia 26, River 25, Union Colli 23, Serenissima 20, Segnate 19, Pegognaga 4

JUNIORES PROVINCIALE U19 CR

25ª giornata, oggi ore 15

Baldesio-La Piccola Atene

Robecco d’Oglio-Acquanegra

Classifica: Castelverde e La Piccola Atene 55, Marini 51, Torrazzo 44, Baldesio 43, Casalbuttano 42, Torreicio 36, Pescarolo e San Giovanni 32, Robecco d’Oglio 31, Acquanegra 25, San Luigi 17, Salvirola e Grumulus 7

ALLIEVI REGIONALI UNDER 18 CRL

28ª giornata, domani ore 10

Castiglione-Desenzano (ore 10.45)

Classifica: Desenzano 74, Rovato 71, Voluntas 69, Travagliato 47, New Team 45, Prevalle 39, Real Dor Brescia 36, Uso United 34, Cazzagobornato 32, Rezzato, Roncadelle, San Michele e Unitas Olympia 30, Sporting Chiari 21, Castiglione 13, Passirano Camignone 12

ALLIEVI REGIONALI U18 CRER

29ª giornata, domani ore 10.30

Viadana-Rubierese

Riposa: Suzzara

Classifica: Lentigione 64, Viadana 56, San Paolo 49, Rubierese 42, Arcetana 40, Colombaro 39, Pavullo 33, Real Formigine 31, Mirandolese 30, Suzzara 27, Sporting S.Ilario 25, Castelnuovo 20, Limidi 16, Union Carpi 9

ALLIEVI REGIONALI UNDER 17

32ª giornata, domani ore 10

Castiglione-Castelverde (oggi ore 17)

Quistello-Pavonese

Sported Maris-Sporting Club (9.30)

Classifica: Cellatica 78, Vighenzi 66, Ciliverghe 63, Castiglione e Orceana 60, Pavoniana 57, Valtrompia 51, Sported Maris e Gussago 50, Pavonese 43, Verolese 39, Rovato 35, Soncinese 28, Prevalle 20, Sporting Club 10, Castelverde 8, Quistello 7

ALLIEVI PROVINCIALI UNDER 17

Recuperi 30ª giornata

Borgo Virgilio-Voltesi 4-1

Curtatone-San Lazzaro 0-1

Pomponesco-Mantovana 0-1

27ª giornata, domani ore 10

Serenissima-Medolese

Asola-Curtatone

Mantovana-Borgo Virgilio

La Cantera-Pomponesco (ore 10.30)

Castellana-Porto (oggi ore 17.30)

Polirone-Rapid Olimpia

Sporting Pegognaga-San Lazzaro

Riposa: Voltesi

Classifica: San Lazzaro 73, Borgo Virgilio 69, Asola 56, Castellana 55, Porto 53, Curtatone 49, Voltesi 46, Rapid Olimpia 39, Polirone 30, Serenissima 21, Pegognaga 19, Medolese 13, Mantovana 11, La Cantera 10, Pomponesco 4

ALLIEVI REGIONALI UNDER 16

28ª giornata, domani ore 10

Città di Albino-Porto (oggi ore 17.45)

Gussago-Castiglione (oggi ore 15.30)

Valcalepio Jr-Castellana (ore 10.45)

Classifica: Città di Albino 68, Desenzano 61, Colognese e Sported Maris 54, Valcalepio Junior 46, Castiglione 44, Darfo Boario 43, Ciliverghe 38, Pavoniana e Pavonese 36, Castellana 35, Gussago 33, Azzano 30, Porto 15, Concesio 14, Rezzato 8

ALLIEVI PROVINCIALI UNDER 16

Recupero 24ª giornata

Polirone-Mantovana 8-0

25ª giornata, oggi ore 16

UT Marmirolo-Quistello (ore 15.30)

San Lazzaro-Gonzaga (ore 15)

Mantovana-Borgo Virgilio

Rapid Olimpia-Polirone

Poggese-River (ore 15.30)

Union Colli-S.Egidio S.Pio X (16.30)

Riposa: Cannetese

Classifica: San Lazzaro 56, Marmirolo 51, Polirone 46, S.Egidio S.Pio X 41, Quistello 39, Rapid Olimpia e Borgo Virgilio 35, Union Colli e River 32, Cannetese 25, Poggese 20, Gonzaga 9, Mantovana 0

GIOVANISSIMI REG. U15 GIRONE E

28ª giornata, domani ore 10

Castiglione-Cellatica (oggi ore 19)

Classifica: Darfo Boario 75, Palazzolo, Vighenzi e Mario Rigamonti 63, Valcalepio Junior e Ciliverghe 47, Concesio e Castiglione 40, Valtenesi 38, Rovato 31, Voluntas Brescia 30, Uso United 27, Cortefranca 21, Cellatica 11, Gavardo 10, Travagliato 9

GIOVANISSIMI REG. U15 GIRONE F

28ª giornata, domani ore 10

Porto-Ripaltese (oggi ore 15)

Pavonese-Castellana (ore 10.30)

Codogno-Rapid Olimpia (ore 9.15)

San Lazzaro-Casalpusterlengo

Unitas Olympia-Asola

Classifica: Castellana 69, Sported Maris 66, Orceana 64, San Lazzaro 59, Offanenghese 51, Codogno 46, Soncinese 43, Ripaltese 39, Castelnuovo 38, Pavonese 36, Rapid Olimpia 34, Asola 30, Unit. Olympia 18, Porto 17, Casalpusterlengo 8, Pianenghese 4

GIOVANISSIMI PROVINCIALI U15

Finale d’andata, oggi ore 17

Gonzaga-Sporting Club

GIOVANISSIMI REGIONALI U14

28ª giornata, domani ore 10

San Lazzaro-Castiglione (oggi ore 15)

Castellana-Desenzano (ore 11.15)

Classifica: Voluntas 68, Desenzano 66, Vighenzi 58, Breno 53, Mario Rigamonti 52, Darfo Boario 51, Palazzolo 45, Sported Maris 40, Castellana 37, Pavoniana 36, Ciliverghe 34, Castiglione e Travagliato 22, Cazzago 17, San Lazzaro 11, Uso United 4

GIOVANISSIMI U14 COPPA MANTOVA

1ª giornata, oggi ore 16

La Cantera-Polirone

Bagnolese-River

Curtatone-Poggese (domani ore 10)

Roverbellese-Sporting Club

Porto-Rapid Olimpia B (dom. ore 10)