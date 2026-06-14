A Mantova il nuovo mercato coperto Campagna Amica

Cresce la rete della spesa contadina in Lombardia: nel centro storico di Mantova, in piazza Broletto 6, è stato infatti inaugurato il primo mercato agricolo coperto della città. Un’iniziativa targata Campagna Amica Coldiretti Mantova.

Lo rende noto la Coldiretti regionale nel sottolineare che al taglio del nastro hanno partecipato: Gianfranco Comincioli e Giovanni Benedetti, presidente e direttore Coldiretti Lombardia; Alessandro Beduschi, assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste di Regione Lombardia; Carlo Bottani, presidente Provincia di Mantova; Andrea Murari, sindaco di Mantova; Don Alberto Formigoni, vicario generale della Diocesi di Mantova; Dominga Cotarella, presidente della fondazione Campagna Amica e Terranostra. Insieme a loro Fabio Mantovani, presidente Coldiretti Mantova; Giuseppe Ruffini, direttore Coldiretti Mantova; Giuseppe Groppelli, presidente Campagna Amica Terranostra Mantova.

Il nuovo farmers’ market di Campagna Amica in piazza Broletto 6 – precisa la Coldiretti Lombardia – si trova nel cuore della Mantova comunale medioevale, all’interno di un palazzo storico. Si tratta di un luogo simbolico anche per il nome della piazza che lo ospita: il termine “broletto”, infatti, si utilizzava anticamente nell’Italia settentrionale per indicare un orto, un giardino o un terreno recintato. Un significato, quindi, fortemente legato alla terra.

Il nuovo mercato coperto di Campagna Amica – continua Coldiretti Lombardia – sarà aperto ogni sabato e domenica, dalle ore 9 alle 14, e ospiterà produttori di ortofrutta, carni, salumi, formaggi freschi e stagionati tra cui le principali DOP mantovane Grana Padano e Parmigiano Reggiano. E ancora vini con le denominazioni del territorio, birra agricola, miele, zafferano, uova, riso, pasta fresca, yogurt e gelato con latte di capra, pane, prodotti da forno, farine, confetture, mostarde, passate, prodotti di gastronomia fredda e fiori.

Accanto agli spazi dedicati alla vendita diretta – continua la Coldiretti regionale – il mercato ospiterà un’area cucina, una zona all’aperto per agriapertivi e uno spazio eventi pensati come luoghi d’incontro, scoperta e convivialità.

Il mercato – spiega Coldiretti – oltre a essere il luogo dove fare una spesa completa e di qualità, sarà anche uno spazio multifunzionale di aggregazione sociale, dove ritrovare il senso di comunità a partire dai prodotti della terra. Saranno infatti organizzati eventi legati al cibo, al mondo delle campagne, alla corretta alimentazione, all’ambiente e alla sostenibilità, senza dimenticare le iniziative di solidarietà e di promozione del territorio.

“L’apertura di un nuovo mercato di Campagna Amica – afferma Dominga Cotarella, presidente nazionale Campagna Amica e Terranostra – rafforza il patto con i consumatori che gli agricoltori italiani hanno costruito con i cittadini, scegliendo la trasparenza, il rapporto diretto e la responsabilità verso chi acquista. Campagna Amica è una rete di agricoltori in vendita diretta, ma anche una realtà che investe nell’educazione alimentare, nel consumo responsabile ed etico e nella valorizzazione del territorio. Attraverso i mercati, le fattorie e le attività rivolte ai più giovani promuoviamo la cultura del cibo, la conoscenza dell’agricoltura e il legame con le comunità locali. Per questo ogni nuova apertura rappresenta un investimento sul futuro dei territori e sulla consapevolezza dei cittadini.”

Il progetto del nuovo mercato agricolo coperto di Broletto 6, patrocinato dal Comune di Mantova, è al centro di una partnership tra Coldiretti Mantova, Consorzio di Bonifica Territori del Mincio, Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia, Fondazione Palazzo Te, cooperativa CSA, MyNet e Aqa. Un’intesa che ha permesso l’adesione al bando di Regione Lombardia nell’ambito del Piano di Sviluppo Rurale che riserva risorse alla cooperazione per i sistemi del cibo, filiere corte e mercati locali.

“Coniugare agricoltura e società, prodotti tipici, territorio e cultura è una delle missioni di Coldiretti, una forza amica del Paese – afferma Fabio Mantovani, presidente Coldiretti Mantova – Con orgoglio apriamo il primo mercato agricolo coperto di Campagna Amica in piazza Broletto, in pieno centro storico: un luogo di ritrovo, dialogo, confronto, interazione fra campagna e città, fra persone, prima ancora che un mercato dove si compra e si vende qualità e prodotti a filiera corta. Con questa iniziativa investiamo sulla città perché crediamo nella forza del territorio e nelle potenzialità dei tradizionali luoghi di incontro, per far crescere senso di comunità, idee, economia e sviluppo”.

Il mercato contadino di piazza Broletto 6 – conclude Coldiretti Lombardia – si aggiunge agli altri farmers’ market coperti di Campagna Amica presenti in Lombardia, attivi nelle città di Milano (dove se ne contano due), Brescia, Sondrio, Pavia e Varese. Realtà che si affiancano ai tradizionali farmers’ market all’aperto e che rafforzano una rete costituita complessivamente da una novantina di mercati degli agricoltori attivi in tutta la regione.