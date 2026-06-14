Calcio femminile – Da Mantova ai grandi club: il sogno di Giulia e Ginevra pronte a spiccare il volo

Mantova Il calcio femminile mantovano continua a coltivare talenti e a regalare storie che parlano di passione, sacrificio e crescita. Protagoniste sono due giovanissime calciatrici, accomunate dalle origini virgiliane e da un percorso che promette un futuro importante. La prima è Giulia Caramaschi, classe 2010, che ha conquistato il titolo regionale Gold Under 17 con il Chievo Women. Figlia d’arte – la mamma Silvia fu protagonista negli anni Novanta con la Clever Cerlongo – Giulia ha iniziato a rincorrere il pallone all’Accademia Tano Caridi, per poi vivere una stagione al Porto 2005. Da lì il passaggio al settore giovanile del Chievo, dove è cresciuta fino a diventare una delle protagoniste della formazione campione regionale. L’altra storia è quella della giovanissima Ginevra Artioli, classe 2014, che dopo gli esordi al Porto 2005 è pronta a iniziare una nuova avventura con l’Atalanta. Dotata di grande personalità e qualità tecniche, ha saputo distinguersi giocando alla pari con i coetanei, conquistando la fiducia di allenatori e dirigenti. Il Porto 2005 l’ha salutata con orgoglio, ricordando il suo percorso di crescita dentro e fuori dal campo e augurandole il meglio per il futuro. Due percorsi diversi, un unico filo conduttore: il talento coltivato sui campi mantovani continua ad aprire le porte del calcio che conta.