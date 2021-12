Covid, record di contagi: 515 in un giorno. Mantova (+70) e hinterland (+90) i comuni più colpiti con Castiglione (+53)

MANTOVA Un’altra giornata record (purtroppo) sul fronte dei nuovi casi di Covid quella di oggi per la nostra provincia, dove sono stati registrati 515 contagi nelle ultime 24 ore. Il capoluogo resta il comune più colpito con 70 nuovi casi, ma preoccupa molto anche il dato di Castiglione delle Stiviere: +53 in un solo giorno. L’hinterland resta l’epicentro di questa quarta ondata con 90 nuovi casi distribuiti tra San Giorgio Bigarello (+28), Porto Mantovano (+21), Curtatone (+23) e Borgo Virgilio (+18). Le cose non vanno bene neanche nel Basso Mantovano dove oggi si sono registrati 29 nuovi contagi a Suzzara e 23 a Gonzaga.