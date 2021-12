Calcio dilettanti – L’Union Team ha fatto 13: è la squadra dell’anno

MANTOVA Il 2021 è ormai agli sgoccioli e come ogni fine anno torna il nostro “classificone” (lo trovate sull’edizione cartacea della Voce di Mantova di martedì 28 dicembre), ovvero la graduatoria compilata con i punti ottenuti nell’arco dell’anno solare. Che stavolta coincide con la classifica del girone d’andata della stagione in corso, visto che in quella passata i campionati erano sospesi e soltanto il Castiglione ha disputato in primavera un mini torneo di Eccellenza. A tal proposito è curioso notare come i Mastini abbiano continuato a viaggiare con la non esaltante media di un punto a partita: 10 nelle 10 gare del campionato della ripartenza; 15 nelle 15 partite di questo girone d’andata. Per la salvezza, l’anno prossimo, bisognerà incrementare a tutti i costi la media.

Ma torniamo al “classificone”, che incorona senza discussioni l’Union Team come squadra dell’anno. I giallorossi, è proprio il caso di dirlo, hanno fatto 13: tante sono infatti le vittorie ottenute nelle 13 gare disputate (con conseguente media di 3 punti a partita) e 13 sono anche i punti di vantaggio sul Quistello, secondo in classifica nel campionato di Seconda Categoria. Nella speciale graduatoria dell’anno solare segue il Soave con 37 punti (fatale è stato l’unico pareggio col Boca Juniors), che cede così lo scettro conquistato nel 2020; al terzo posto troviamo invece la Rapid United (33 punti, media 2.53), prima delle mantovane, a -1 dalla capolista Leoncelli, nel girone cremonese di Seconda Categoria. Nel “club dei trenta” ci sono anche il Boca Juniors (31, media 2,38) e il Marmirolo (30 tondi tondi, media 2,30). Meritano però una menzione anche il Casaloldo (27 punti in undici partite, media 2,45), primo al giro di boa nel girone cremonese di Terza; e il Casalmartino (26 punti in undici partite), campione d’inverno nella Promozione femminile.

L’Union Team, tuttavia, merita senza dubbio la palma di società dell’anno dal momento che è ancora in corsa in Coppa Lombardia (il 26 gennaio giocherà la sfida dei 16esimi contro il Gottolengo) e sta dominando il campionato pure con la Juniores Provinciale. Per i giallorossi, insomma, va in archivio un 2021 da sogno. «Non possiamo che essere contenti ed orgogliosi di questi risultati – afferma il presidente Lino De Pace – il primato con tutte vittorie della prima squadra è merito di un gruppo dalle grandi qualità. Complimenti ai giocatori, dunque, ma non dimentichiamoci dell’ottimo lavoro svolto dallo staff tecnico. Speriamo di confermarci nel ritorno e non sarà facile, perchè tutti gli avversari ora ci aspettano al varco. Del resto siamo partiti da favoriti e mantenere questo ruolino di marcia non è stato facile. Siamo ancora in lizza in Coppa Lombardia e ci teniamo a fare bene anche in questa manifestazione. Come teniamo molto al nostro settore giovanile: la Juniores è in vetta (con 5 punti di vantaggio sul Porto, che ha battuto nello scontro diretto prima della sosta, ndr) e speriamo possa mantenere il primato perchè vorremmo giocare il campionato regionale per confrontarci con altre realtà che in Lombardia lavorano molto bene col vivaio. In questa stagione diversi ragazzi hanno già debuttato in prima squadra. Segno che il lavoro di programmazione funziona e ci sono le basi per continuare a ottenere risultati anche in futuro».