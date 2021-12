Covid, tregua per Santo Stefano: “solo” 70 nuovi casi nel Mantovano

MANTOVA Dai 374 contagi in un giorno solo per la vigilia di Natale ai 70 di oggi, giorno di Santo Stefano. C’è stato dunque un calo consistente dei casi giornalieri, ma questo sarebbe legate alle festività con conseguente rallentamento dell’attività di controlli con i tamponi. Nel frattempo è però praticamente raddoppiato il tasso di positività in Lombardia nelle ultime 24 ore,, passando dal 7,8% di ieri, giorno di Natale, al 13,2% di oggi. Unico comune oggi con i contagi in doppia cifra è quello di Mantova, che ha registrato un +10.