Grande attesa a Viadana per la festa dello sport: giochi, divertimento e buon cibo

VIADANA – Tutto pronto per “Viadana, lo sport per tutti”, la Festa dello Sport promossa dall’assessorato allo sport ed eventi in collaborazione con le società sportive del territorio, Pro loco e protezione civile Oglio Po. L’appuntamento è per domenica 10 settembre dalle 10 alle 19 nel parcheggio adiacente alle piscine e lo stadio del rugby in via Kennedy; la manifestazione si estenderà anche all’interno dello “Zaffanella”, della piscina comunale e dei campi da tennis e padel. Molte le novità dell’edizione 2023, nel contesto di un evento concepito come vetrina per associazioni e società sportive del territorio e come preziosa occasione per ragazzi e bambini per cimentarsi con le varie discipline praticate tutto l’anno negli impianti del viadanese. Per i più piccoli una postazione gonfiabile “Impara il golf con noi” a cura del Mantova Golf Club; dalle 10 il torneo di green volley a cura del Rugby Viadana 1970. La giornata di domenica, impreziosita dall’animazione affidata a R.C. 29, si concluderà alle 19 con la presentazione del Rugby Viadana 1970 / Caimani Rugby per la stagione 2023/2024. Ad anticipare la Festa dello Sport, sabato 9 molti altri eventi: la color run, il Caccia Day e le amichevoli di rugby presso lo stadio Zaffanella, mentre al Bike Park di via Al Ponte si potrà assistere ad una simulazione di gara di mountain bike con gli atleti del Viadana Bike. Il servizio bar e ristorazione sarà presente presso gli impianti sportivi e presso il Viadana Rugbeer Fest. «Si annuncia un bel week end – afferma l’assessore allo Sport Alessandro Cavallari – Ringrazio le associazioni che si stanno prodigando».