Cresce l’offerta turistica: intesa Mantova-Ferrara

MANTOVA La giunta comunale ha approvato la bozza di protocollo d’intesa tra il consorzio Oltrepò Mantovano, il Comune di Ferrara, il Comune di Mantova, la Provincia di Ferrara e la Provincia di Mantova per la promozione di azioni e progetti di turismo sostenibile in particolare connesse con la ciclabile Mantova- Ferrara che corre lungo il Po.

«Continuano le azioni sinergiche con altri comuni e province per valorizzare il nostro territorio sul fronte del cosiddetto turismo lento – spiega il vicesindaco Giovanni Buvoli –. Abbiamo uno straordinario patrimonio naturalistico e con la valorizzazione della ciclabile che partendo da Mantova fiancheggia il Po fino a Ferrara passando per Sermide, promuoviamo un’altra importante zona della nostra provincia».

Tra le principali azioni: l’individuazione di itinerari tematici ed esperienziali, l’ottimizzazione, programmazione e realizzazione di progetti e azioni condivise a sostegno dell’offerta turistica complessiva dei territori, la realizzazione di specifiche azioni di comunicazione e l’attivazione di eventuali partenariati per la candidatura di progetti.

I promotori sono reciprocamente interessati ad attivare azioni e progetti dedicati al turismo sostenibile ed alla valorizzazione dei rispettivi territori, legati tra loro sotto il profilo storico, culturale e ambientale.