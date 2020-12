Positivi al Covid vanno in banca e al supermercato: due denunciati

RONCOFERRARO I Carabinieri della Stazione di Roncoferraro nel corso del fine settimana hanno intensificato i controlli finalizzati al contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19. In particolare ben due cittadini italiani, uno del 69 e l’altro classe 80, entrambi consapevoli di essere positivi al coronavirus, sono stati sorpresi all’interno, rispettivamente, di una banca e di un supermercato del luogo. Entrambi sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Mantova e rischiano l’arresto fino a sei mesi con tanto di ammenda. Guai anche per un cittadino cinese titolare di una bar della località Pontemerlano. E’ bastata la notizia dell’imminente cambio di “colore” a zona gialla ad allentare le misure di sicurezza. Ma l’entusiasmo ingiustificato è stato immediatamente smorzato dai militari che, oltre a sanzionare il barista, hanno proceduto con le contestazione amministrative anche nei confronti dei tre avventori, tutti italiani, cinquantenni, sorpresi a consumare sul posto un aperitivo senza rispettare la distanza minima di almeno un metro.

Analoga circostanza si è verificata in piazza Martiri di Belfiore, sempre di Roncoferraro, dove tre amici, over 60, nelle vicinanze di un bar, si assembravano senza l’uso delle mascherine e senza rispettare il distanziamento sociale.

Per questi ultimi è scattata la sanzione di 400 euro a testa.