Gardaland ottiene il riconoscimento Sustainability Impact Rating di Arb SBpA

CASTELNUOVO Gardaland, il parco divertimenti per eccellenza in Italia, inaugurato nel 1975 sulle sponde del Lago di Garda – ha ottenuto il riconoscimento “Si Rating” di ARB SBpA, PMI innovativa e società benefit presieduta da Ada Rosa Balzan, considerata una dei massimi esperti in Italia sulle tematiche relative alla sostenibilità.

Questo traguardo fa parte di un percorso volto al miglioramento che il Parco sta facendo già a partire dal 2022, per prepararsi in modo consapevole alla realizzazione del Bilancio di Sostenibilità previsto per il 2025

L’attestato riconosce l’attenzione e l’impegno di Gardaland per migliorare l’impatto ambientale, sociale e di buona governance (ESG), perseguendo i 17 obiettivi fissati dalle Nazioni Unite nell’Agenda 2030 (SDGs). Gardaland è il primo parco divertimenti a livello internazionale ad ottenere tale risultato.

Il risultato di “SI Rating” raggiunto da Gardaland è pari al 52%, quale dato aggregato dei risultati ottenuti nelle numerose tematiche ESG sondate, un punteggio che dimostra ottime basi per poter puntare ad un miglioramento nel futuro ma che registra già ottime performance relative, ad esempio, alla biodiversità (81%), alla qualità dell’aria (70%) e alla gestione dei rifiuti (67%), in quest’ambito Gardaland ha anche ottenuto nel corso del 2023 la certificazione “Rifiuti Zero”, dimostrando di aver valorizzato il 93,24% dei rifiuti prodotti, grazie ad un approccio ottimizzato nella gestione dei rifiuti e alla messa in campo di azioni di economia circolare.

Una buona performance si registra anche in merito alla gestione delle risorse umane (67%), a seguito dell’introduzione di un nuovo approccio rivolto ai lavoratori e allo sviluppo delle persone. Tra gli elementi valutati positivamente spiccano, infine, la sicurezza e qualità del servizio prodotto (58%) e la gestione dei dati e violazioni (72%) aspetto legato alla protezione dei dati personali e alla Cybersecurity.

Gardaland è un’eccellenza italiana e sesto parco divertimenti in Europa per numero di visitatori, nel 2022 ha registrato circa 3 milioni di visite, in netta crescita rispetto al periodo pre-Covid.

“SI Rating – Sustainability Impact Rating” è uno strumento strategico di analisi, di gestione e di comunicazione della sostenibilità basato su riferimenti riconosciuti a livello internazionale in collaborazione con SASB, organizzazione no-profit che sviluppa standard contabili di sostenibilità, utilizzati dai più grandi player finanziari.