Lite con accoltellamento in centro a Bozzolo

BOZZOLO Un 32enne maghrebino si è beccato una ferita con un’arma da taglio durante un lite per futili motivi scoppiata ieri intorno alle 21.30 in via Dante Alighieri, in centro a Bozzolo. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 che ha accompagnato il 32enne al pronto soccorso dell’Oglio Po. Stando a quanto appreso la vittima non abbia riportato nella colluttazione gravi conseguenze ma solo una lieve ferita lacero contusa. A seguire sono intervenuti i carabinieri che hanno subito dato il via alle indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.