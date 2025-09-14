Scontro fra moto e auto a Costermano del Garda: grave un 56enne mantovano

MANTOVA Un 56enne mantovano è rimasto ferito in modo grave oggi pomeriggio in seguito a un incidente avvenuto ad Albarè di Costermano del Garda, in provincia di Verona. Secondo una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente il 56enne mantovano era in sella a una moto Bmw 900 e stava viaggiando in direzione di Costermano come un’auto Suzuki condotta da una donna. Quest’ultima avrebbe quindi fatto per svoltare sulla propria sinistra per entrare in un’area di servizio. Il motociclista, che la stava superando, non è riuscito ad evitare l’impatto con la fiancata sinistra dell’auto ed è stato quindi sbalzato sull’asfalto per diversi metri. Sul posto è intervenuta un’eliambulanza che ha trasportato il 56enne all’ospedale Borgo Trento di Verona, dove è stato ricoverato in prognosi riservata.