Dai madonnari un ricordo di De Donno sul sagrato di Grazie

GRAZIE (CURTATONE) – Non si fermano gli attestati di stima e le manifestazioni d’affetto a Curtatone per Giuseppe De Donno, il medico (ma anche consigliere comunale e vicesindaco) che martedì si è tolto la vita lasciando incredula l’intera comunità. Un affettuoso abbraccio al medico che giovedì è arrivato anche dal Sagrato di Grazie dove un gruppo di Madonnari ha voluto dedicargli un’opera realizzata a più mani: dieci, infatti, gli artisti dal gessetto, coordinati dal Mestro Antonio Cristalli, a lavoro sull’asfalto. «Siamo qui per fare un tributo al doc che tanto si è prodigato in prima linea per salvare tante vite dal Covid», spiega Cristalli. Un impegno ben rappresentato nell’opera dei Madonnari che hanno raffigurato De Donno «in una sorta di gioiello sul cuore. Accanto al suo volto un angioletto che piange e che vuole simbolicamente rappresentare il dolore di tutte le persone che hanno conosciuto ed apprezzato il medico. In basso una rosa blu, simbolo della comprensione che non ha avuto, A contornare la scena dei petali bianchi e rossi, così come Mantova e la passione che lo ha contraddistinto».

Valentina Gambini