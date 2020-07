Borgo Virgilio – Scuole in sicurezza dopo il Covid: lavori per 110mila euro

BORGO VIRGILIO Prenderanno il via la prossima settimana gli interventi sugli edifici scolastici di Borgo Virgilio per permettere il 14 settembre il rientro a scuola in presenza in sicurezza dopo l’emergenza Covid. Il costo dei lavori ammonta a 110mila euro, di cui 40mila euro finanziati con risorse dell’amministrazione e 70mila con fondi statali destinati all’edilizia “leggera”.

«Un lavoro per garantire ai nostri ragazzi il ritorno in classe all’insegna della sicurezza, senza dover stravolgere orari e abitudini delle famiglie – spiega il vicesindaco con delega all’istruzione Elena Dall’Oca -. Interverremo in particolare per rimodulare gli spazi esistenti e adattarli alla didattica nel rispetto delle distanze. Una scelta concordata con la dirigenza scolastica che non inciderà sulla funzionalità delle scuole ma soprattutto di prospettiva, nel senso che una volta terminata l’emergenza sanitaria le nuove aule non saranno dismesse».

Nei giorni scorsi si era tenuto un incontro del Tavolo scuole tra amministratori, dirigenza del Comprensivo e dirigenti comunali delle Ripartizioni opere pubbliche e sicurezza per definire nel dettaglio tutti gli interventi da realizzare nelle scuole. «Il capitolo sull’edilizia scolastica è da sempre un settore prioritario della nostra agenda amministrativa – dichiara il sindaco di Borgo Virgilio Francesco Aporti -. Siamo contenti del lavoro di squadra portato avanti con i dirigenti scolastici e vogliamo essere tempestivi con l’esecuzione dei lavori necessari, nella speranza che dal Governo non arrivino contrordini».

L’intervento generale, che in particolare riguarderà i plessi delle elementari “Fellini” e delle medie “Bozzani” di Cerese, terminerà prima che la campanella torni a suonare, segnando il ritorno degli studenti tra i banchi degli nel pieno rispetto del distanziamento interpersonale imposto dal Coronavirus.