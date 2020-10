Dall’Unicef una ventina di orchidee per gli ospiti del Mazzali

MANTOVA – Martedì mattina presso la sede della fondazione Mons Mazzali onlus di Mantova la Presidente del Comitato Unicef di Mantova, Cristina Reggiani, ha consegnato una ventina di orchidee, in dono alle ospiti della struttura per anziani. A riceverle, a nome della fondazione, la presidente Mara Gazzoni e il dirigente sanitario dott. Muti, che hanno ringraziato per il gradito regalo che contribuirà ad abbellire gli ambienti destinati al soggiorno e pranzo dei reparti della Rsa e delle cure intermedie. L’iniziativa si colloca all’interno del progetto intitolato “orchidea sospesa”, con il quale Unicef è riuscita a coniugare la raccolta di fondi per i bambini bisognosi con un impegno a favore degli anziani, una delle fasce della popolazione particolarmente colpite dall’emergenza Covid 19. Unicef infatti ha invitato a donare on line il corrispettivo di un’orchidea, impegnandosi a regalare le piantine a persone anziane, con particolare attenzione a quelle in condizioni di maggiore fragilità. Grazie alle donazioni sono state acquistate le orchidee consegnate al Mazzali.