Denunciati 3 georgiani per possesso di cosmetici per oltre 2mila euro

MANTOVA Nei giorni scorsi, a Mantova, una pattuglia della Sezione Radiomobile durante un normale controllo alla circolazione stradale, effettuava un controllo ad un veicolo al cui interno vi erano 3 cittadini georgiani: un 26nne, un 33nne ed un 51nne.
Durante l’ispezione all’autovettura i Carabinieri rinvenivano numerose confezioni di prodotti cosmetici, per un valore complessivo di oltre 2.000 euro che il terzetto non sapeva giustificare il possesso.
Per tale motivo quanto rinvenuto veniva posto sotto sequestro, ed il terzetto veniva deferito alla Procura della Repubblica di Mantova poiché ritenuto responsabile, in ipotesi accusatoria ed in concorso tra loro, del reato di ricettazione.
Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari, e l’eventuale colpevolezza dei soggetti dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.