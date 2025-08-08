Denunciato 44enne per furto di tabacchi per 3mila euro

PORTO MANTOVANO Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Porto Mantovano, al termine di una lunga ed articolata attività investigativa, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Mantova un cittadino italiano 44nne pluripregiudicato, residente in provincia di Modena, ritenuto responsabile, in ipotesi accusatoria, del reato di furto aggravato in concorso.

Il soggetto avrebbe partecipato, lo scorso febbraio, al furto di circa 3 chilogrammi di tabacchi lavorati, per un valore complessivo stimato di circa 3.000 euro, asportati dal veicolo di un rivenditore di tabacchi residente nel comune di Porto Mantovano.

Il furto, perpetrato in orario mattutino, era stato messo a segno con modalità rapide e ben organizzate, facendo immediatamente sospettare l’azione coordinata di più soggetti esperti. A lanciare l’allarme era stato lo stesso esercente, che aveva scoperto che ignoti avevano forzato il proprio furgone, riuscendo ad asportare l’intero carico di tabacchi destinato alla vendita.

A fronte della gravità dei fatti e dell’evidente rischio di recrudescenza di fenomeni predatori a danno del tessuto economico locale, i Carabinieri di Porto Mantovano hanno immediatamente attivato un piano investigativo approfondito e strutturato, sviluppato attraverso una serie di attività tra cui l’analisi incrociata dei dati raccolti in loco, il monitoraggio di veicoli in transito nei pressi della zona del furto tramite la rete dei varchi elettronici, e l’acquisizione delle immagini di videosorveglianza da impianti pubblici e privati in zona al momento dei fatti.