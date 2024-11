Difesa digitale: Juri Putzu ospite del Club 41 di Mantova

MANTOVA Mercoledì, presso il ristorante Taverna Bonacolsi, si è svolta la seconda serata ordinaria del Club 41 di Mantova. Relatore dell’incontro Juri Putzu, Sovrintendente della sezione operativa per la sicurezza cibernetica di Mantova, che ha affrontato temi come truffe telematiche, furto di dati e pedofilia online. Alla serata hanno partecipato soci e ospiti invitati, discutendo strumenti e comportamenti utili per la difesa digitale.«Oggi la sicurezza informatica è una priorità assoluta: è fondamentale capire quali comportamenti adottare e quali strumenti utilizzare per difenderci efficacemente», ha dichiarato Luca Vischi, presidente del Club 41 di Mantova.