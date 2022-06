Ciclista 39enne investito in viale della Favorita. Trasportato in eliambulanza all’ospedale di Cremona

MANTOVA Grave incidente in viale della Favorita poco prima delle 10 di oggi. Un ciclista è stato investito da un’auto ed è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale di Cremona dove è ricoverato in prognosi riservata. Stando alle prime informazioni si tratterebbe di un 39enne di Genova. Ad investirlo, per una dinamica che è al vaglio della Polizia locale, un 82enne di Porto Mantovano che era al volante di una Nissan Primera. L’anziano è uscito illeso dall’incidente, mentre sono rimaste ferite due donne, entrambe 75enni, che erano con lui sull’auto.