Ciclismo – Domani a Medole il debutto dei Giovanissimi

Mantova La stagione agonistica 2025 si completa domani con l’ingresso sulla scena dei Giovanissimi. I baby, un centinaio circa con la presenza anche dei portacolori di Ciclo Club 77, Mincio Chiese, Tatobike e Sporteven, saranno a Medole per il 1° Trofeo Cmm Laser. Dietro le quinte della manifestazione, che riporta il ciclismo giovanile nel capoluogo medolese dopo svariate stagioni di astinenza, operano da alcune settimane i dirigenti del Ciclo Club 77. A sostenere il progetto vi sono da un lato il Comune di Medole e dall’altro il Comitato provinciale Fci. La competizione è quindi il risultato di significative sinergie individuate da chi si è posto in cabina di regia con l’intento di riportare in questa località dell’Alto Mantovano, che per molti anni è stata sede di prestigiosi appuntamenti dedicati al ciclismo giovanile, notturna compresa, l’entusiasmo e l’interesse nei riguardi del ciclismo giovanile. I primi a misurarsi su un circuito cittadino di mille metri – il via verrà dato alle ore 16 – saranno gli atleti e le atlete della G1; a seguire toccherà a quelli delle altre categorie. Un momento promozionale riservato ad atleti di età inferiore ai 7 anni verrà proposto tra la gara della G3 e quella la G4. Il fine settimana si apre oggi con la partecipazione degli U23 ed elite alla Milano-Busseto; domani, invece, il plotoncino dei dilettanti virgiliani si dividerà tra Col San Martino (Tv), per l’internazionale Trofeo Piva, e Reda (Ra) dove si terrà la 49ª Coppa Caduti. Gli Juniores saranno in gara domani ad Altivole (Tv); tra le ragazze, invece, Maria Acuti della Biesse Carrera vivrà il suo esordio stagionale misurandosi con le professioniste nella gara di Fossano (Cn). A Salizzole (Vr) gareggeranno prima gli Esordienti e poi gli Allievi; per i colori mantovani saranno presenti Mincio Chiese e Sporteven. In ambito femminile il palcoscenico sul quale saliranno le atlete dello Sporteven, del Tatobike e del Gioca in bici Oglio Po sarà quello di Legnano (Mi).

Paolo Biondo