Cavatorta: “Nel 2022 ottenuti 3,8 milioni grazie ai bandi”

VIADANA Intercettare risorse utili tramite la partecipazione ad appositi bandi: il bilancio per quanto concerne il Comune di Viadana in questo specifico ambito è assolutamente positivo sia per quanto riguarda il 2022 che, più in generale, per tutto il periodo compreso dall’insediamento dell’attuale esecutivo ad oggi. Infatti, il totale dei finanziamenti ottenuti grazie alla partecipazione a bandi per l’anno 2022 ammonta a oltre 3,8 milioni di euro che, unitamente a quelli intercettati durante il 2021, fa salire la somma da inizio mandato a circa 4,7 milioni di euro.

«A queste risorse – sottolinea il primo cittadino Nicola Cavatorta – vanno aggiunte le somme che l’anno scorso sono state introitate da GiSi per un importo pari a 1.231.000 euro. Analoga somma sarà introitata già nei primi mesi del 2023 grazie alla fase conclusiva dell’iter relativo alla liquidazione».

Nel resoconto di fine anno, l’amministratore locale, anticipa importanti interventi per il territorio: «La scorsa settimana è stato sottoscritto e approvato in giunta l’accordo di programma che vede coinvolti 20 Comuni dell’area Oglio Chiese e le Province di Mantova e Cremona per lo sviluppo del territorio con lo scopo di aumentare l’attrattività e migliorare i servizi essenziali necessari per contrastare lo spopolamento del territorio. Viadana ha candidato la riqualificazione dell’area di Torre d’Oglio».

Sempre parlando di opere che serviranno per tutto il Comprensorio, nel proprio bilancio di fine anno, il sindaco ne ha approfittato per ricordare gli ultimi importanti step in ordine cronologico nell’iter per la realizzazione della nuova caserma dei Vigili del Fuoco: «La donazione dell’area da parte del Comune di Viadana è stata deliberata in consiglio comunale a fine novembre. Con l’anno nuovo – prosegue – siamo pronti per la definizione dell’alienazione con rogito notarile».

Un bilancio di fine anno, dunque più che positivo e che porta a guardare con ottimismo alle opere ed alle iniziative in agenda del Comune di Viadana per l’anno appena iniziato.