Pallavolo serie B – Asolarem per il riscatto, Viadana e Davis in casa con Pralboino e Cerea

Mantova Obiettivo riscatto per l’Asolaremedello, dopo la sconfitta al PalaPanini con Modena. I ragazzi di Andrea Fasani e Luca Mutti stasera saranno allo Schiantarelli (ore 20.30, arbitri Toldo e De Benedetto di Trento) contro il Grassobbio, penultimo a quota 14, 7 lunghezze in meno del sestetto del Chiese. «La sfida con la formazione bergamasca sarà un crocevia fondamentale per la nostra stagione», queste le parole di coach Fasani. Nella B2 femminile, doppio incontro casalingo per Alitest e Davis. Al PalaFarina (ore 18.30) il Viadana ospita il Pralboino, staccato di 14 punti. «Sappiamo in partenza che non ci attende una gara facile – afferma il vice Dario Bonazzi – Dobbiamo imporci per portarci in una posizione tranquilla di classifica». La Davis, reduce da due successi in trasferta a Orgiano e Mezzocorona, a Stradella (ore 20.30) riceve l’Isuzu Cerea. «Le ragazze sono pronte – afferma coach Cristian Verri – Vincere è importante per sperare ancora nella salvezza»,