Digitalizzazione ed intelligenza artificiale -15 dicembre tappa a Mantova del road show del DIH

MANTOVA Arriva a Mantova il roadshow del Digital Innovation Hub, la società di Confindustria al servizio di tutte le imprese per avviare percorsi di trasformazione digitale. La sede di Confindustria Mantova, antenna territoriale del DIH, ospiterà il 15 dicembre (dalle ore 10 alle 12) in collaborazione con l’Associazione Industriali di Cremona l’evento in cui verranno presentati i dati della diffusione dell’intelligenza artificiale all’interno delle Pmi del territorio e sulle opportunità offerte dal DIH Lombardia per le aziende. Dopo i saluti di Angelo Sissa, vicepresidente della sezione alimentare salumifici e macelli, ad approfondire il DIH saranno Pierluigi Petrali (Direttore DIH Lombardia) e Annalisa Randon, Responsabile dell’area Innovazione e Miglioramento continuo di Confindustria Mantova, seguiti dalla testimonianza di Massimo Muscari, responsabile commerciale di IdroGroup srl, società mantovana specializzata nella progettazione e realizzazione di soluzioni sostenibili per la creazione di energia e la tutela ambientale, che nel 2021 ha eseguito l’assessment per definire il proprio percorso di trasformazione digitale.

Un tema molto sentito quello della digitalizzazione, visto che secondo uno studio del Politecnico di Milano, nonostante la difficile situazione macroeconomica, continua la crescita degli investimenti digitali. Dopo il forte aumento del 2022 (+4%), per il 2023 si stima un rialzo del 2,1% dei budget ICT delle imprese italiane, con il contributo delle aziende di tutte le dimensioni, comprese le PMI che segnano un aumento del 2,4%. Gli investimenti, per le grandi imprese, si concentreranno in particolare su Sistemi di Information Security (50% delle preferenze), Business Intelligence, Big Data e Analytics (46%) e Cloud (30%), seguiti da Software di profilazione e gestione dei contatti (CRM) e Software Gestionali (ERP).