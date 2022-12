Il governatore Fontana ha inaugurato “Il cielo in una stanza”, il day hospital oncologico

VIADANA Questa mattina il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha inaugurato “Il cielo in una stanza”. Si tratta del nuovo Day hospital oncologico frutto di una donazione straordinaria che ha dato vita ad uno spazio di cura innovativo, pensato per il benessere di pazienti e operatori. Dotato di otto poltrone per le terapie e quattro posti letto, risponde a criteri organizzativi e di comfort di altissima qualità ispirati ai principi di umanizzazione.

L’intero progetto è stato finanziato da una raccolta fondi di portata eccezionale, iniziata nel 2019 e promossa da Rotary Club Casalmaggiore Oglio Po in collaborazione con l’Associazione Amici dell’Ospedale Oglio Po e Asst Cremona. Fondamentale è stato il supporto di Cassa Rurale e Artigiana di Rivarolo Mantovano, Prometeo Onlus, Rotary Foundation, Fondazione Comunitaria, Fondazione Cariplo e Gal Terre del Po, oltre al coinvolgimento dell’imprenditoria locale e di molti cittadini.

I lavori di riqualificazione sono stati avviati nel marzo 2022 (grazie ad una disponibilità di più di 400mila euro) e si sono conclusi a dicembre, nel rispetto dei tempi previsti.

L’evento si è svolto nel giorno del trentesimo anniversario del presidio ospedaliero casalasco – la cui attività è iniziata il 13 dicembre 1992 – e ha visto la partecipazione di autorità locali, sindaci del territorio, operatori sanitari, donatori e associazioni di volontariato.

Ad accogliere il Presidente Fontana sono stati il direttore generale dell’Asst di Cremona Giuseppe Rossi, il direttore sanitario Rosario Canino, il sindaco di Casalmaggiore Filippo Bongiovanni, il direttore generale ATS Val Padana Salvatore Mannino e del direttore del Distretto Oglio Po Casalasco-Viadanese Elena Mariani.

Dopo la benedizione del cappellano dell’Oglio Po don Alfredo Assandri, il taglio del nastro ha aperto la visita ai nuovi spazi destinati alla cura dei pazienti oncologici, guidata dagli architetti Paola Tagliavini e Daniel Damia, autori del progetto.

Al termine della cerimonia, il presidente dell’associazione Amici dell’Ospedale Oglio Po Claudio Toscani ha consegnato al presidente Fontana una copia del libro “Trent’anni di Oglio Po”, realizzato in occasione delle celebrazioni del trentennale dall’apertura dell’ospedale casalasco.