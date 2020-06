Domani la festa dell’Arma

MANTOVA Nella mattinata del 5 giugno 2020, nel cortile della Caserma di via Chiassi, sede del Comando Provinciale, si commemorerà il 206° Anniversario della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri, che, in relazione all’emergenza sanitaria in corso ed alle connesse misure di contenimento della diffusione, si svolgerà esclusivamente alla presenza del Col. Antonino Minutoli, Comandante Provinciale, e di Sua Eccellenza il Prefetto di Mantova, Dott.ssa Carolina Bellantoni

La cerimonia si articolerà, quindi, unicamente su una deposizione di corona d’alloro al cippo dedicato ai “Caduti dell’Arma dei Carabinieri”. Mancherà in questo giorno di festa il contatto con i colleghi delle altre Forze di Polizia, con cui ogni giorno ci si è coordinati, per garantire maggiori e sinergici risultati, ma mancherà, soprattutto, la possibilità di ringraziare fisicamente i componenti in congedo delle Associazioni Carabinieri, che anche in questa provincia sono numerose nonché i familiari che ogni giorno condividono e sostengono i sacrifici dei militari impiegati nel territorio.

Grazie allo sforzo e all’impegno giornaliero, nella società attuale la figura del Carabiniere si sta delineando, in maniera sempre più netta, fondamentalmente accanto al cittadino, di cui ogni militare cerca di cogliere le esigenze, le paure ed i bisogni, così esaltando il proprio ruolo di “rassicuratore sociale”. Quale conseguenza di ciò, il ruolo del “Comando Carabinieri”, individuabile dai più proprio nella Stazione, si è sempre più sviluppato ed arricchito negli anni, senza mai perdere la peculiarità della presenza, soprattutto attraverso la vicinanza e la disponibilità all’ascolto, anche nelle più piccole e remote comunità.

La solenne ricorrenza è, altresì, occasione utile a rimarcare i risultati, le competenze, le peculiarità degli uomini e delle donne dell’Arma, che nella provincia mantovana sono articolati su 4 Comandi Compagnia e 41 Stazioni.

Notevole è stato l’impegno e lo sforzo di tutti i carabinieri del Comando Provinciale di Mantova: operando con la professionalità e l’entusiasmo di sempre, continuano a fornire ogni giorno testimonianza di attaccamento a quegli ideali e a quei valori che l’Arma dei Carabinieri rappresenta e che sono la nostra àncora nello sforzo quotidiano al servizio dell’Italia.

L’impegno di tutti ha contribuito a far registrare importanti risultanti, con una netta contrazione dei reati perpetrati.