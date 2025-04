Donazione organi: a Mantova nuova speranza di vita per 17 persone

MANTOVA – “Con viva riconoscenza al personale dell’Asst di Mantova che grazie all’impegno profuso nel 2024 nell’attività di procurement ha consentito una nuova speranza di vita a 17 riceventi di organi e ha contribuito con 346 prelievi di tessuti alla cura di oltre 4.500 pazienti”. Sono le parole di ringraziamento che il Centro Regionale Trapianti ha riportato su una pergamena dedicata agli operatori del Coordinamento Ospedaliero di Procurement – guidato dal medico Alberto Biondo con la preziosa collaborazione delle infermiere Ginetta Dalzini e Paola De Padova – per il lavoro svolto lo scorso anno. Il ringraziamento va inoltre ai professionisti delle Sale Operatorie e della Rianimazione, che hanno un ruolo importante in questa attività. La comunicazione arriva in occasione della Settimana Nazionale della Donazione di organi e tessuti, che si celebra per sensibilizzare la popolazione sull’importanza delle donazioni. “Il tasso attuale delle donazioni di organi (30 per milione di abitanti in Italia, 35,7 in Lombardia) – spiegano al Centro Regionale Trapianti – consente un aumento significativo del numero di trapianti e al contempo una riduzione dei tempi d’attesa in lista”. I dati del Centro regionale trapianti, con riferimento all’attività di donazione in Lombardia, sono incoraggianti, poiché sottolineano un trend positivo nel corso degli anni: 890 trapianti da donatore cadavere nel 2024 (51 da vivente), 808 nel 2023 (52 da vivente), 720 nel 2022 (47 da vivente), 679 nel 2021 (47 da vivente). Anche le donazioni di organi e tessuti hanno registrato un incremento fra il 2023 e il 2024: da 69 a 85 le donazioni multitessuto (+23 per cento), da 281 a 329 le donazioni di organi (+ 17 per cento), da 2.746 a 3.208 la donazione di cornee (+ 17 per cento).