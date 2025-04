Allagati i locali interrati dell’istituto Mantegna di via Santa Maria a Mantova

MANTOVA – Ci sarebbe stata la rottura di una pompa dell’impianto antincendio all’origine di un allagamento che ha interessato il piano interrato dell’istituto Mantegna di via Santa Marta. La segnalazione è partita intorno alle 17 di ieri e a seguire sul posto si sono portati i vigili del fuoco di Mantova. Stando a quanto appreso si tratterebbe di un allagamento piuttosto consistente che ha richiesto l’intervento in supporto di più mezzi con autopompa per svuotare i locali allagati. Ancora alle 19 di ieri i vigili del fuoco erano impegnati nelle operazioni di prosciugamento. L’allagamento non avrebbe comunque interessato le aule e altri locali per l’attività scolastica. Al vaglio le cause del guasto: aperte tutte le ipotesi.