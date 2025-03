“Donne e lavoro: tutele e sicurezza”: convegno martedì all’Inail

Il Comitato Consultivo Provinciale Inail di Mantova in occasione della Giornata internazionale della donna organizza un evento di approfondimento sul tema “Donne e lavoro: tutele e sicurezza”: l’appuntamento è per domani martedì 11 marzo 2025, ore 9, presso la sala conferenze di Casa del Mantegna in via Acerbi 47 a Mantova.

Ingresso libero

Sarà un momento di confronto sulle tematiche di genere nel mondo del lavoro, sulle peculiarità del lavoro femminile e sulle situazioni ancora da attenzionare.

Dal dossier donne 2024 predisposto dall’Inail si registra, nel 2023 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, una netta riduzione delle denunce di infortunio (-16,1%), dovuta alla diminuzione dei casi avvenuti in occasione di lavoro (- 9,2%) e alla ripresa di quelli in itinere (+4,7%). Rispetto all’andamento descritto il contributo maggiore

è quello delle lavoratrici, che hanno segnato un -27,6%, mentre la riduzione della quota maschile è dell’8,1%. Questi dati sono anche la conseguenza del significativo calo registrato nel 2023 dei contagi da Covid-19, che, dall’inizio della pandemia, hanno riguardato soprattutto le donne, in particolare over 50, più numerose nel settore della Sanità e assistenza sociale, il più a rischio di contagio professionale.

Nonostante il trend positivo a emergere, dopo la parentesi legata all’emergenza sanitaria, è comunque l’immagine di una donna condizionata dal triplice ruolo di moglie-madre- lavoratrice, per la quale le difficoltà di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro possono davvero rappresentare una fonte di rischio. Con dati sugli infortuni in itinere che, nonostante il ridimensionamento dovuto al ricorso allo smart working nel triennio 2020-2022, in termini relativi sono sempre più elevati per le donne rispetto agli uomini. Quanto alle malattie professionali, le più diffuse rilevate sono quelle del sistema osteo-muscolare e del tessuto connettivo. Più frequenti tra le donne infine sono i disturbi psichici.

Dopo i saluti del Prefetto Roberto Bolognesi, del Presidente della Provincia Carlo Bottani e del Sindaco di Mantova Mattia Palazzi, interverranno:

Fabio Caparelli, Presidente del Co.co.pro. Inail di Mantova

Moreno Cogliati, Direttore della Direzione Territoriale Inail di Mantova Cremona su “Dossier donne Inail e le linee guida sulla valutazione dei rischi in ottica di genere”

Alberto Righi, Dirigente Responsabile Spsal, area di Mantova, AT Valpadana su “Rischi e prevenzione in ambito lavorativo”

Annamaria Melissari, Direttore l’Ispettorato Territoriale del lavoro di Mantova Cremona su “I servizi dell’Ispettorato del Lavoro a tutela delle donne lavoratrici”

Maria Paola Salvarani, Consigliera delegata alle Pari Opportunità della Provincia di Mantova su “La donna: equilibrio tra famiglia e professione”

Ester Intini, associata Anmil e madre di un ragazzo deceduto sul lavoro, che poterà la sua testimonianza

Mariateresa Pigatto, coordinatrice della Rete PCTO Mantova, “L’esperienza delle alunne nei percorsi di alternanza scuola lavoro”

Il convegno sarà moderato dalla giornalista della Voce di Mantova Antonia Bersellini Baroni

A seguire tavola rotonda con: Sara Fellini Rspp di Arix, Roberta Bozzetti Rspp di Listopan Srl e Sara Tortelli (RLS Fiom CGIL MN) Rosa Indelicati (RLS Femca CISL Asse del Po)