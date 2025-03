Controlli ad un cantiere, denunciata una persona e multa da 12mila euro

BAGNOLO Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Bagnolo San Vito, unitamente ai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del lavoro di Mantova ed ai tecnici ITL Mantova-Cremona, hanno proceduto al controllo di un cantiere edile sito in quel centro.

Il Presidente del consiglio di amministrazione della ditta operante, un 24nne residente in provincia di Reggio Emilia, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per aver impiegato, nel cantiere edile, un lavoratore in nero. L’attività è stata sospesa e sono state elevate sanzioni amministrative per Euro 12.000 circa.

Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari, e l’eventuale colpevolezza dell’interessato dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.