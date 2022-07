Dramma della solitudine, donna trovata morta in casa dopo oltre un mese

MANTOVA A dare l’allarme, dopo giorni che non la vedevano più in giro e preoccupati dal forte odore proveniente dal suo appartamento, sono stati nel primo pomeriggio di ieri i vicini di casa. Dramma della solitudine quello appurato, all’esito dell’intervento dei soccorritori, all’interno di un appartamento ubicato al terzo piano di una palazzina, in via Degli Spalti a Cittadella. Lo scenario che si è presentato agli occhi del personale del 118, dei vigili del fuoco, intervenuti per aprire la porta d’ingresso e degli agenti della polizia locale di Mantova, è stato purtroppo quello paventato: nel bagno di casa, infatti, riverso a terra nel piatto box doccia, è stato ritrovato cadavere, ormai in avanzato stato di decomposizione, il corpo di una donna di 59 anni, stando a quanto riscontrato dalla carta d’identità. Il decesso, avvenuto probabilmente per un improvviso malore, ad una prima analisi risalirebbe a più di un mese fa. A causa dell’intenso caldo di questi giorni e della casa completamente chiusa, il corpo della vittima era praticamente irriconoscibile. Saranno in ogni caso gli ulteriori approfondimenti disposti dall’autorità giudiziaria a fare piena luce sulla vicenda e a stabilire le esatte cause della morte della vittima. Nell’abitazione è stato anche ritrovato, miracolosamente vivo ma in stato di sofferenza e disidratato, anche il cagnolino della 59enne. Portato al canile municipale, è stato quindi lavato e nutrito e ora si trova in custodia. Gli agenti del comando di viale Fiume si stanno occupando altresì di rintracciare qualche familiare della donna, che viveva da sola.