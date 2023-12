Calcio 1a Categoria – Fantini promuove il Porto con riserva: “Abbiamo pareggiato qualche partita di troppo”

Porto Mantovano Il tecnico del Porto, Marco Fantini (nella foto), traccia un bilancio positivo del cammino della squadra biancazzurra, che ha chiuso il girone d’andata in quinta posizione, con 23 punti, molto staccata però dalla vetta occupata dalla Verolese a quota 37 e anche dalla Serenissima seconda (31). «Sono soddisfatto del lavoro svolto dai ragazzi – dice il mister – e dei risultati ottenuti fin qui. Siamo in linea con gli obiettivi di partenza, anche se abbiamo pareggiato alcune partite da vincere e lasciato per strada qualche punto di troppo».

Il 2023 del Porto si è concluso appunto con uno degli otto pareggi, 1-1, in casa della Leoncelli; il nuovo anno inizierà invece domenica 14 gennaio ospitando la Virtus Manerbio. «Nel ritorno comincia un altro campionato – afferma ancora Fantini – il nostro obiettivo è rimanere dentro le prime cinque posizioni per disputare i play off. Vista la concorrenza, non sarà facile. Ripartiremo con la sfida casalinga con la Virtus Manerbio cui seguirà un’altra gara interna col Psg: sono partite facili sulla carta, ma di facile e scontato in questo campionato non c’è nulla. Cercheremo dunque di prepararci al meglio durante la sosta per ripartire di slancio».