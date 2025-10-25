Droga e documenti falsi nella camera d’albergo: traditi dal bancomat al momento di pagare il conto. I carabinieri arrestano tre stranieri

MANTOVA Si erano recati in un hotel di Mantova chiedendo una camera. All’atto del pagamento, però, si è verificato qualche problema. I 3 soggetti che avevano dormito nella struttura alloggiativa, una volta ricevuto il conto, avevano più volte cercato di saldarlo utilizzando un mezzo elettronico di pagamento, effettuando più tentativi tutti non andati a buon fine. Il receptionist dell’albergo, insospettito dai numerosi tentativi di transazione falliti, ha allertato i Carabinieri tramite il NUE112, chiedendo l’intervento di una pattuglia.

Dopo poco giungeva nella struttura ricettiva una pattuglia della Sezione Radiomobile di Mantova che, dopo aver effettuato un controllo dei 3 soggetti, effettuava una perquisizione nella camera da loro occupata, rinvenendo quasi 200 grammi di sostanza stupefacente del tipo “Hashish” suddivisa in 2 panetti, nonché materiale atto al confezionamento ed un bilancino di precisione. Inoltre venivano rinvenuti 5 telefoni cellulari contenente applicazioni di carte di credito virtuali, sulle quali vi sono ulteriori accertamenti, ed alcuni documenti di identità falsi.

I 3 soggetti, un 34nne della Guinea Bissau e due 27enni senegalesi, di cui uno sottoposto alla misura dell’Avviso Orale da parte del Questore di Milano, sono stati tratti in arresto poiché ritenuti responsabili, in ipotesi accusatoria, dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso, indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti e possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi.

Gli arrestati, al termine delle formalità di rito, sono stati associati presso la Casa Circondariale di Mantova, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.