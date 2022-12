Due appuntamenti per gli Open Day delle Scuole dell’Infanzia Comunali

MANTOVA Sono pronti a partire due Open Day delle scuole dell’Infanzia Comunali di Mantova per l’anno scolastico 2023/2024. Il primo appuntamento sarà online ed il secondo in presenza presso le strutture scolastiche: Tommaso Ferrari, Vittorino da Feltre, Strozzi e Valenti, Maria Montessori, Olga Visentini e Pier Fortunato Calvi.

Il primo appuntamento via web si svolgerà lunedì 19 dicembre alle 17. Lo Staff psico-pedagogico e le coordinatrici presenteranno le sei scuole dell’Infanzia Comunali, il piano dell’offerta formativa, i progetti didattici e le modalità di iscrizione per l’anno scolastico 2023-2024. Iscrizione per partecipare all’Open Day entro le ore 15 del 19 dicembre tramite form: tinyurl.com/v253ff84.

L’appuntamento in presenza nelle sei scuole, invece, si terrà sabato 14 gennaio dalle 9 alle 12. Si potranno visitare le sezioni, gli spazi comuni e le aree outdoor. Le famiglie verranno accolte e guidate dalle coordinatrici e

dalle maestre, che potranno rispondere a tutte le varie domande. Iscrizione entro le ore 12 di venerdì 13 gennaio tramite form: tinyurl.com/mmrypdr5.

Maggiori informazioni sul Portale Pubblica Istruzione del Comune di Mantova: www.pubblicaistruzione.comune.mantova.it