Due giovani denunciati per il possesso di grimaldelli in auto

MANTOVA I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Mantova, nel corso dei costanti servizi volti a prevenire i reati predatori, hanno denunciato due giovani, rispettivamente di 22 e 26 anni, per possesso ingiustificato di grimaldelli. I Carabinieri, durante un controllo in orario serale in via Verona, decidevano di effettuare una ispezione più approfondita dell’autovettura in uso ai due. Venivano, quindi, rinvenuti alcuni arnesi per il cui possesso i due giovani, anche in relazione alla tarda ora, non sapevano dare una valida giustificazione. Pertanto i due sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria e gli arnesi sottoposti a sequestro.