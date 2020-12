Un quintale di cibo contadino donati dai cittadini

MANTOVA Un quintale di cibo contadino donato dai cittadini alle persone in difficoltà. Grande successo per questa prima giornata della campagna “Il dono del cibo contadino”.

Tra il mercato contadino del Lungorio e quello di Borgochiesanuova i prodotti donati hanno raggiunto il quintale, 50 kg solo tra frutta e verdura (insalata, mele, pere, patate, carote, cavolfiore, kiwi) ma anche carne, formaggi, pasta, riso, farine, passata di pomodoro, legumi e succhi di frutta.

In molti hanno scelto di donare prodotti freschi, vista la consegna diretta da parte della Croce Rossa di Mantova.

“Sono molto colpito di com’è andata questa prima giornata – ha detto il direttore del Consorzio agrituristico mantovano, Marco Boschetti – abbiamo avuto una risposta importante e dobbiamo ringraziare tutti i cittadini che hanno voluto aderire all’iniziativa”.

Con la campagna “Il dono del cibo contadino” continua l’impegno del Consorzio verso le fasce più deboli della popolazione.

Le azienda del mercato hanno inoltre aderito alla campagna del Comune per i buoni spesa, per cui, si potrà fare la spesa ai mercati contadini anche i buoni consegnati dal comune alle famiglie in difficoltà.

Per chi volesse fare una donazione di prodotti contadini, ricordiamo che la raccolta dei continuerà anche in queste date: