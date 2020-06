Elio versione tenore: concerto a sorpresa davanti al Poma

MANTOVA Nell’ambito della rassegna Affacciati alla finestra, in scena oggi a sorpresa all’ospedale di Mantova Elio e il pianista Roberto Prosseda. Un momento di buona musica e divertimento, grazie alla solita verve di Elio e all’eccellente esecuzione di Prosseda, per ringraziare i professionisti impegnati nell’emergenza Covid e per distendere gli animi.

Prossimo appuntamento il 30 giugno, sempre alle 18, con il Rethro Tull (Paolo Meneghetti, chitarra; Fulvio Melfi, tastiera; Andrea Cremonesi, batteria). Ancora una volta la musica – dal palco nei pressi della hall del Carlo Poma – si ascolterà in diretta facebook dalla pagina dell’ASST o, per operatori e pazienti, affacciati alle finestre dell’ospedale.