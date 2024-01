Esmeralda e Alì sono i primi nati del 2024

MANTOVA Esmeralda e Alì, sono loro i primi mantovani nati nel 2024. La piccola è venuta al mondo all’ospedale di Desenzano del Garda, anticipando di circa un’ora il maschietto, primo bimbo nato in una struttura ospedaliera virgiliana. Figlia di una coppia di Castiglione delle Stiviere – mamma Linda, di nazionalità spagnola, e papà Giordano – Esmeralda (del peso di 2.812 grammi) ha emesso il primo vagito alle 4.23. Ancora un fiocco azzurro invece al “Carlo Poma” di Mantova dove, ieri mattina alle ore 5.12, al termine della regolare gravidanza, è venuto alla luce il piccolo Alì, primogenito di una giovane coppia di origini pakistane, che da pochissimo tempo risiede a Canneto sull’Oglio.

Fatta dunque eccezione per la piccola Soleil nel 2022, i primi nati dell’ultimo quinquennio sono stati tutti maschi. Dopo Federico nel 2020, Leonardo nel 2021 e Gabriele nel 2023, ieri ad emettere il primo vagito nel reparto di Ostetricia del nosocomio cittadino è stato proprio Alì, uno splendido bimbo del peso di 3.260 grammi che, come la mamma, gode di ottima salute. I due genitori, proprio per la pochissima permanenza nel nostro Paese, hanno ancora notevoli difficoltà con la lingua italiana. Nonostante i problemi di comunicazione, i responsabili del reparto hanno seguito con grande dedizione la mamma, sin dal suo arrivo in ospedale, e l’hanno accompagnata con cura fino alla nascita del piccolo Ali. Fino al primo pomeriggio di ieri, nessuna novità invece dall’ospedale di Pieve di Coriano. I responsabili del reparto di Ostetricia avevano comunque festeggiato la nascita di una bimba avvenuta nella prima mattinata del 31 dicembre, alle ore 7.14. (m)