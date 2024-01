Cade dall’albero mentre pota: 63enne di Castel Goffredo in ospedale

CASTEL GOFFREDO – Forse un piede in fallo, forse una distrazione nel momento evidentemente sbagliato. È bastato pochissimo perché nella mattinata di ieri il 63enne A.T., residente in paese, finisse giù da una scala mentre stava potando un albero. L’incidente si è verificato qualche minuto dopo le 10 del mattino in strada Nuovissima, una via in aperta campagna non lontano dalle frazioni di Casalpoglio e Villa.

In pratica, come detto, l’uomo era impegnato nell’operazione di potatura di un albero quando, per motivi non del tutto chiari, ha perso l’equilibrio finendo a terra. Come detto, possibile che il 63enne abbia messo un piede in fallo o si sia distratto anche solo un istante, rivelatosi però decisivo ai fini della caduta.

Nel giro di pochi istanti è così scattato l’allarme: sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Castel Goffredo e il 118 che ha messo in movimento anche l’elisoccorso. Un primo velivolo era stato fatto decollare da Verona, ma a causa della nebbia l’eliambulanza non è partita. Sul posto invece è giunta l’eliambulanza decollata da Parma. Il velivolo del 118 è stato fatto arrivare sul posto dal momento che sulle prime si temeva che le condizioni del 63enne potessero essere particolarmente gravi.

Una volta preso in carico, invece, i sanitari del 118 si sono resi conto che la situazione non era così sera come si poteva pensare e di conseguenza il 63enne è stato portato all’ospedale di Asola con l’ambulanza in codice giallo, con vari traumi provocati dalla caduta.