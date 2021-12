Etica e ambiente, la realtà gardesana: se ne parla all’abbazia di Maguzzano

DESENZANO Sabato 4 dicembre 2021 all’Abbazia di Maguzzano di Lonato del Garda avrà luogo l’incontro

“ETICA E AMBIENTE: LA REALTÀ GARDESANA” organizzato dalla Comunità dell’Opera di Don Calabria e dal

Comitato Promotore per il Parco delle Colline Moreniche del Garda (CPCMG).

L’incontro si articolerà principalmente sulle relazioni presentate da associazioni e comitati che esporranno le

problematiche ambientali che stanno rilevando e le conseguenze delle stesse sull’ambiente, sul paesaggio, sugli

ecosistemi, nonché le buone pratiche e le soluzioni che ritengono si possano adottare per salvaguardare ciò che

rimane delle antiche bellezze e della salubrità del Lago e delle terre circostanti.

Il bacino del Lago di Garda ed il suo prezioso contenuto sono sempre più al centro dell’attenzione crescente di

una molteplicità di portatori di interessi economici, proprio mentre diventano sempre più delicato il suo

equilibrio e sempre meno rosee le prospettive di conservazione, anche a causa del progressivo scioglimento dei

ghiacciai che contribuiscono ad alimentarlo e dei periodi di siccità sempre più frequenti.

Il Priore dell’Abbazia don Michele dal Bosco e Gianni Oliosi del CPCMG illustreranno le finalità dell’incontro e si

inizierà subito con la sintetica riproposizione, da parte di Cristina Milani di Legambiente – Circolo per il Garda,

dei risultati rilevati dall’annuale ricognizione sul livello di inquinamento delle acque del Lago. Seguirà quindi la

descrizione dello stato e delle problematiche di aree protette, oasi naturali e parchi di interesse sovracomunale

a cura del Segretario del CPCMG Gabriele Lovisetto.

Le conseguenze di sistemi agricoli che privilegiano colture intensive e monocolture e la necessità di adozione di

sistemi di coltivazione più compatibili saranno analizzate dal Presidente della Cooperativa IRIS Maurizio Gritta,

al quale seguirà la relazione del Past President del Consorzio del Lugana Luca Formentini che evidenzierà il

bisogno ineludibile di supportare il successo del vino Lugana mediante la valorizzazione del paesaggio che

accoglie i preziosi vitigni.

Il turismo rappresenta un fattore economico fondamentale per il territorio gardesano, ma è necessario

perseguire il compromesso più equilibrato fra le esigenze dell’accoglienza turistica e quelle dei residenti:

ne tratterà il sociologo professor Valerio Corradi.

Dopo un rapido lunch consumato nell’osservanza rigorosa delle norme sanitarie come lo svolgimento dell’intera

manifestazione, tornerà l’argomento “agricoltura” grazie al Presidente dell’Associazione DES Mirko Cavalletto

che evidenzierà la necessità dell’impiego di metodi di coltivazione, come l’avvicendamento colturale, che

rispettino l’ecosistema terrestre per garantirne la fruibilità futura.

Si tornerà quindi all’acqua con il Presidente del Comitato Referendario Acqua Pubblica Brescia, Mariano

Mazzacani, sia per evidenziare le conseguenze possibili derivanti da normative che potranno sottomettere la

gestione di un bene letteralmente vitale per l’umanità alle regole mercificatrici della privatizzazione, sia per

stimolare l’approfondimento delle conseguenze e la partecipazione attiva. Inevitabili i riferimenti al sistema di

collettamento e depurazione ed al nuovo progetto che suscita discussioni e reazioni.

Il gravame crescente sul bacino del Garda, così come su altri preziosi angoli e litorali della nostra Italia, è

rappresentato anche dall’urbanizzazione finalizzata prevalentemente, quando non esclusivamente, alla

speculazione e, nonostante proclami e leggi sbandierino l’obiettivo “consumo di suolo zero”, la realtà non

corrisponde alle aspettative derivanti dalla perentorietà di tale titolo. Le conseguenze sarebbero anche

immaginabili, se solo si volesse sempre approfondirle prima di prendere decisioni su nuovi piani di governo del

territorio. “Urbanizzazione consapevole” è quindi il tema che tratterà l’urbanista e architetto Giovanni Cigognetti.

La responsabilità personale di ciascuno di noi, quando operiamo qualsiasi scelta collegata allo stile di vita delle

nostre famiglie, sta alla base dei comportamenti dei singoli e della collettività: questa necessaria coerenza verrà

rimarcata dai rappresentanti dell’Associazione “Laudato Si’” nata per applicare e praticare concretamente i

contenuti dell’Enciclica promulgata dal Santo Padre nel 2015.

Concluderanno le relazioni i rappresentanti di tre Confessioni Cristiane per evidenziare comportamenti, atti e

fatti che le tre Chiese richiedono dai loro membri e dai loro fedeli per l’esercizio quotidiano delle buone pratiche

necessarie alla salvaguardia ed al godimento del Creato.

Vi sarà spazio per domande ed osservazioni da parte dei partecipanti, prima delle riflessioni conclusive del

Presidente del CPCMG prof. Emilio Crosato. Concluderà la giornata la visita, guidata dal professor Andrea

Nodari, alla nuovissima area museale dell’Abbazia, realizzata nel corso degli ultimi due anni con la raccolta e

l’esposizione commentata delle testimonianze ancestrali del territorio dell’Antico Comune Monastico di

Maguzzano e dell’Abbazia fondata dai Padri Benedettini ed ora, dopo molte vicissitudini ed alterne vicende, Casa

di Spiritualità e Centro Ecumenico gestita dal Fratelli dell’Opera Don Calabria.

La partecipazione alla giornata di incontro è libera fino al raggiungimento della capienza massima autorizzata

(75 posti), previa prenotazione all’indirizzo email convegno@o-per.it entro il giorno 2 dicembre e previa

presentazione di green pass valido all’ingresso della sala. Oltre al mantenimento della distanza interpersonale di

legge, è fatto obbligo di indossare mascherina chirurgica o di livello superiore per tutta la durata della

permanenza. Saranno disponibili erogatori di gel igienizzante.