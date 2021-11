Evade dai domiciliari. Torna a casa e finisce in carcere

MANTOVA – Era stato messo agli arresati domiciliari a Mantova per un fatto avvenuto a Trieste, quando si era reso irreperibile per alcuni giorni. Una “vacanza” che è costata a F.R.L., 37enne pluripregiudicato rumeno, l’aggravamento della misura di custodia cautelare, dai domiciliari al carcere. L’uomo è stato rintracciato all’alba di ieri dagli agenti della Divisione Anticrimine della Questura all’interno della sua stessa abitazione dalla quale però si era allontanato alcuni giorni prima. Il 37enne, con a carico numerosi precedenti per truffa, ricettazione, furto aggravato e appropriazione indebita, era attualmente ai domiciliari su disposizione del Tribunale di Trieste per la ricettazione di alcuni computer risultati rubati in provincia di Trieste. Nei giorni scorsi si era reso irreperibile ai controlli di Polizia Giudiziaria nella sua abitazione, e non aveva più risposto alle chiamate di verifica e rintraccio sul suo cellulare. Inoltre, non si era presentato ad un colloquio di lavoro come concordato dall’autorità giudiziaria. Il Magistrato di Sorveglianza lo aveva quindi dichiarato ufficialmente evaso, revocandogli i domiciliari. Gli agenti lo hanno infine rintracciato nella propria abitazione e, dopo le procedure di identificazione negli uffici di piazza Sordello e dopo avergli notificato il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza con il quale veniva disposta la revoca degli arresti domiciliari ed il contestuale ordine di carcerazione, F.R.L. veniva condotto in carcere dove dovrà espiare la pena residua.