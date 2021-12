Ex Ipersimply, iniziati i lavori: diventerà il nuovo Lidl

MANTOVA È rimasto quasi quattro anni vuoto in fregio alla provinciale Veronese a Ponte Rosso, ma già da tempo si era ventilata la possibilità di una sua conversione. L’ex Ipersimply tornerà a essere un centro commerciale, e ad acquistarlo è stata la tedesca Lidl, che ad oggi è posizionata a poca distanza, ma molto più in ristrettezze di spazio.

La struttura inaugurata nella primavera del 1992, e aperta come “Vivo”, segnò una tappa storica: fu infatti il primo ipermercato di medie dimensioni della città, anticipando anche la Favorita.

In seguito passò più volte di mano, sino a quando l’ultimo titolare l’Ipersimply del gruppo Auchan non ne annunciò la chiusura nel febbraio del 2018. Adesso, a quattro anni dall’ultima chiusura e a trent’anni dalla prima inaugurazione, si prefigura una nuova vita con la Lidl, che peraltro ha stipulato un accordo con il Comune per realizzare una rotatoria d’ingresso su via Verona come opera di compensazione. La fine dei lavori iniziati ieri è prevista per l’estate 2022.