Fa ancora freddo: il sindaco Palazzi proroga l’uso dei caloriferi in città ma per 7 ore al giorno

MANTOVA Riscaldamento ancora acceso ma per non più di 7 ore al giorno. È stata posticipata la data di spegnimento dei riscaldamenti perché temperature sotto la media. È quanto spiega il sindaco di Mantova Mattia Palazzi. “In relazione al permanere di condizioni climatiche che fanno registrare temperature inferiori alle medie del periodo, pur essendo il 15 aprile il termine di legge per lo spegnimento degli impianti di riscaldamento – recita una nota diffusa ieri da via Roma -, si comunica che il sindaco di Mantova Mattia Palazzi ha disposto, ai sensi del Dpr 74/2013, articolo 4, di posporre lo spegnimento degli impianti termici, che potranno pertanto essere mantenuti accesi per non più di 7 ore al giorno”.