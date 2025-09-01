Ciclismo – L’esordiente Casciano domina a Calvagese. Podio per Rezzaghi

Mantova Tra vittorie e ottimi piazzamenti il ciclismo giovanile mantovano ha posto in bacheca un altro fine settimana emozionante. Sabato l’esordiente del Mincio Chiese Andrea Negrin, a Chiuduno (Bg), nella competizione “Insieme per lo sport” per la categoria Fisdir Fci, ha conquistato un brillante 2° posto. Chi invece ieri ha festeggiato l’ennesimo alloro è stato Marco Casciano del Mazzano; l’esordiente del 1° anno in quel di Calvagese della Riviera (Bs) ha messo tutti in fila con un gesto atletico di grande spessore. Con lui sul podio è salito il compagno di squadra Matteo Oliviero che si è piazzato al 3° posto; 5° invece è giunto Giulio Zunica del Mincio Chiese. A Imola Matteo Raisi e Leonardo Balboni dello Sporteven si sono piazzati rispettivamente 13° e 20°. Compleanno con podio per l’allievo Federico Rezzaghi (Aspiratori Otelli Alchem CWC). Il corridore mantovano ha festeggiato i 16 anni con il terzo posto a Fara Gera d’Adda. Tra le ragazze, nella categoria Esordienti, ieri a Formigine (Mo) Beatrice Costa del Gioca in bici Oglio Po si è piazzata all’8° posto. Il quadro dei risultati si completa con quelli conquistati dai Giovanissimi dello Sporteven, dell’Allgor Tatobike e del Mincio Chiese a Bovolone (Vr) e di quelli del Ciclo Club 77 a Ricengo (Cr). Nella cittadina scaligera il successo l’ha ottenuto Luca Pavan nella G6, la piazza d’onore invece è andata a Leonardo Busselli e Samantha Di Stefano nella G3. Oltre a loro da sottolineare il 4° di Caterina Bressan nella G3 ed Ester Messetti nella G5; il 5° posto lo hanno ottenuto Francesco Favalli nella G4 e Leonardo Mai nella G6; sesti, poi, sono giunti Diego Corradi nella G1, David Messetti nella G2, Jhonan Astone nella G5 e Alessio Azzolini nella G6; il 7° lo ha ottenuto Mattia Araldi nella G6; l’8° Nathan Sermidi nella G1, e Marlon Quiroga Ramas nella G4; il 9° Pietro Tognolo ed il 10° Luigi Beduschi e Mattia Delpietro. Benedetta Pozzi Piserà a Ricengo (Cr) si è piazzata 2ª mentre la compagna di squadra Adele Avanzi ha chiuso al 6° posto. Sesto posto anche per Nicolò Tartari nella G5.

Paolo Biondo