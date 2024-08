Festa di piazze fa il pieno in piazza Seminario

MANTOVA Martedì sera gli spazi di piazza Seminario hanno ospitato il terzo appuntamento della rassegna “Festa di Piazze” 2024. L’evento, con un pubblico di circa 200 persone, ha visto la partecipazione del sindaco Mattia Palazzi, che ha aperto la serata condividendo la sua visione per una Mantova in trasformazione, «dove le piazze tornano a essere protagoniste della vita cittadina». L’Accademia Teatrale Francesco Campogalliani ha poi presentato “La moglie del mondo”, sotto la regia di Maria Grazia Bettini. Lo spettacolo ha dato voce a donne storiche e mitologiche spesso rimaste nell’ombra dei loro mariti celebri, un momento di grande intensità, che ha catturato l’attenzione del pubblico, portandolo a riflettere su queste figure femminili. Successivamente, il duo “Follon Brown & Martin” ha animato la piazza con un’esibizione di Blues, Soul e Roots Rock americano. La piazza è stata ulteriormente arricchita dalla presenza di bancarelle di fiori di stagione, il cui ricavato è stato destinato al restauro delle Pescherie di Giulio Romano. Presente anche lo stand del birrificio Mister B Brewery. Italo Scaietta, presidente dell’associazione Amici di Palazzo Te e dei Musei Mantovani, ha sottolineato: «”Festa di Piazze”, giunta alla quarta edizione, consolida una presenza di pubblico interessato agli eventi che raccontano una visione diversa della “piazza”, nelle sue caratteristiche architettoniche, permettendo di riscoprire gli spazi di tutta la città. Ogni anno abbiamo voluto rimarcare il cambiamento urbano in atto, valorizzando spazi recentemente recuperati». Il prossimo appuntamento sarà martedì 20 agosto presso l’arena di Parco Te, con una serata dedicata ai beni culturali. Ospiti d’eccezione saranno Stefano L’Occaso, direttore di Palazzo Ducale e Stefano Baia Curioni, direttore della Fondazione di Palazzo Te. La parte artistica sarà composta da una coreografia di Chiara Olivieri di CodDANZA, accompagnata dal quartetto di sax del Conservatorio di Mantova. Una nuova occasione per Mantova di riscoprire e vivere i suoi spazi urbani con una prospettiva culturale e partecipativa.