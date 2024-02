Calcio 1a Categoria – Minelli, la Poggese ha un’arma in più: “Io so come si vincono i campionati”

Poggio Rusco La Poggese non si ferma più. I biancazzurri ottengono il loro terzo successo di fila aggiudicandosi il derby con la Villimpentese grazie alla rete decisiva di Denis Minelli nella ripresa. E mantengono per la terza volta la porta inviolata. «E’ stata una gara dura e difficile da sbloccare – ammette il bomber – in campo c’era molto equilibrio, con entrambe le squadre che hanno creato tante occasioni da rete. Ma per fortuna siamo riusciti a sbloccarla noi con il mio gol in mischia». Classifica alla mano, la Poggese è terza con 35 punti, a -4 dalla vetta: «La classifica non la guardiamo – tuona Denis – dobbiamo pensare solo a vincerle tutte fino alla fine, poi quel che verrà lo prenderemo volentieri. Siamo in un ottimo momento, stiamo bene e penso che i risultati lo dimostrino». Arrivato nel mercato di dicembre, Minelli racconta così l’impatto avuto con l’ambiente. «La prima metà di stagione l’ho passata a Fabbrico in Eccellenza. Ma giocavo poco, così ho deciso di sposare questo progetto perché oltre ad esserci dei miei vecchi compagni dello scorso anno, c’è anche il mister, Galantini, con cui ho vinto la Promozione a Fabbrico. Mi sono trovato subito bene, come se fossi a casa. Ho conosciuto ragazzi semplici che non vogliono strafare e una società molto presente. E’ vero che all’inizio abbiamo avuto un po’ di problemi con qualche pareggio di troppo. Ma piano piano ci siamo ripresi, mostrando anche un’identità di gioco ben precisa». «Per noi saranno tutte finali – conclude Denis – dovremo stare attenti e fare più gol possibili perché voglio vincere un titolo anche quest’anno».