Moschini Costruzioni Edilizia: lavoro (e passione) sono di casa

L’impresa fondata da Simone Moschini. Al centro lavori stradali e cantieri per le aziende

La ditta in campo anche per il Giro d’Italia dell’anno scorso: “Davvero grande emozione”

CASTIGLIONE – Moschini Costruzioni è una storica realtà dedicata a lavori edili e stradali che opera soprattutto nelle province di Brescia e Mantova, ma in generale in tutta la regione Lombardia. Con sede a Castiglione delle Stiviere, l’azienda nasce dalle idee e dalla visione di Simone Moschini, il quale con spirito imprenditoriale, ha dato vita all’impresa edile con serietà, professionalità ed impegno, mettendosi in gioco in prima persona. Ma l’edilizia è, in un certo senso, una questione di famiglia: già Cesare, padre di Simone Moschini, fu geometra e ha lavorato all’ufficio tecnico del Comune di Castiglione per trent’anni.

Sin dal 2008 Moschini Costruzioni si è fatta conoscere e apprezzare per un’offerta di servizi di edilizia industriale e stradale rivolta a clienti pubblici, tra cui enti in generale e Comuni, e privati. Tra le attività principali, e maggiormente richieste, ci sono opere stradali e industriali di grandi e piccole entità, demolizioni, scavi e posa in opera di manufatti in cemento armato, utili per la costruzione di strade o siti industriali. In crescita, con commesse importanti, come ad esempio una realizzazione attualmente in corso, in zona Valdaro, per un player internazionale. I settori nei quali l’impresa edile castiglionese opera principalmente, quindi, sono l’edilizia industriale e le opere stradali, con cantieri e appalti sia nel Mantovano sia nel vicino Bresciano.

Il personale già assunto, sempre al centro di ogni progetto, usufruisce dei dispositivi di protezione individuale forniti direttamente dall’impresa ed è sottoposto a rigorosi corsi di aggiornamento e perfezionamento, così da essere sempre al passo con i tempi.

Tutto lo staff, insieme al titolare, è anche stato protagonista di un vero e proprio gioco di squadra per la tappa del Giro d’Italia dello scorso anno, che vide la partenza da piazza San Luigi. In quell’occasione Moschini Costruzioni non solo ha partecipato ai lavori stradali, mettendosi all’opera per asfalto e altri interventi che hanno interessato il tracciato, ma ha fornito anche un sostegno economico, tramite sponsorizzazione, al comitato organizzatore. E come ha fatto presente Paola Boseggia, moglie del titolare: «È stata davvero un’emozione indescrivibile. Una soddisfazione immensa essere al fianco del nostro territorio per un evento storico così importante. Un orgoglio pure per i nostri dipendenti, fieri di essere parte di un’azienda importante e di una grande famiglia. Sono stati giorni di impegno importante e di grande responsabilità e siamo davvero fieri di esserci stati anche noi».

Anche beneficenza: un furgone in dono alla Fondazione Exodus

Non solo opere cantieristiche, ma anche quelle benefiche. Tra le tante, di recente, Moschini Costruzioni con altri partner ha preso parte alla donazione, alla Fondazione Exodus di Cavriana, di un veicolo per il trasporto sanitario, e non solo, di persone anziane e di bambini con disabilità. «Si tratta di una di quelle situazioni a cui teniamo in modo particolare – spiega ancora Paola Boseggia, moglie del titolare Simone Moschini. Il nostro è un comportamento virtuoso: abbiamo voglia di fare qualcosa di utile per la collettività e con questa donazione abbiamo appunto voluto aiutare persone in difficoltà e un’associazione della zona che a sua volta aiuta anziani, persone disabili e in generale chi ha bisogno». Un aiuto concreto, dunque, per un’associazione del territorio che ormai da anni opera in sinergia con enti locali e altre associazioni, proprio per andare incontro alle esigenze più stringenti e concrete di persone bisognose – situazioni stringenti e concrete come può essere appunto la necessità di un trasporto protetto e sicuro.