FIEGE Logistics con lo sportello “Io ti ascolto” per la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne

MANTOVA In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza

sulle donne, FIEGE Logistics, azienda specializzata nella gestione logistica omnichannel, inaugura

l’installazione di due panchine rosse all’interno del suo innovativo HUB logistico di Nogarole Rocca:

un simbolo per sensibilizzare tutti i suoi dipendenti al tema della violenza contro le donne e

promuovere lo sportello “Io ti ascolto”, curato da un gruppo di volontarie della vicina Mozzecane.

L’iniziativa, che conferma l’impegno di FIEGE Logistics a favore del benessere dei suoi dipendenti, è

nata grazie ad una segnalazione interna. Sono infatti 4 i comitati interni, composti da dipendenti

del hub logistico, che nell’ottica di una politica aziendale volta all’inclusione e all’integrazione hanno

la possibilità di esporre le proprie idee e proporre iniziative proattive sui temi di diversità e

inclusione, etica e sostenibilità, ambiente di lavoro e eventi e svago, sotto la guida della Chief

Happiness Officer, l’innovativa figura della manager della felicità che si occupa di migliorare il clima

aziendale e farsi portavoce delle esigenze di tutti i lavoratori.

«Con il Progetto Donna, lanciato nel 2020, FIEGE Logistics aveva già dato prova di voler supportare

le proprie dipendenti con una serie di iniziative mirate, che spaziano da politiche occupazionali volte

alla parità nel mercato del lavoro, sia in termini di accesso che di crescita interna, a quote

manageriali di tutti i livelli, passando da assetti organizzativi di conciliazione vita-lavoro, per arrivare

a misure pragmatiche quali distributori gratuiti di assorbenti in tutte le sedi logistiche e l’invio di un

“Set Nascite” a tutti i neogenitori» – ha dichiarato Beatrice Mondoni, HR Director di FIEGE Logistics

Nogarole Rocca. «Con questa nuova iniziativa, che lanciamo simbolicamente proprio oggi nella

Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, intendiamo offrire la nostra vicinanza e

supporto a tutte le oltre 1.700 lavoratrici di FIEGE Logistics che potrebbero vivere una situazione di

violenza, anche in famiglia, mettendo loro a disposizione uno spazio protetto e competente in cui

poterne parlare, primo fondamentale passo per liberarsi da una situazione potenzialmente

pericolosa. Cogliamo ogni occasione per incoraggiare ad ingranare la marcia del cambiamento

culturale necessario a contrastare ogni tipo di violenza».

«L’attività dello sportello d’ascolto nasce proprio dalla volontà di mettersi a disposizione quando

una donna, che può essere un’amica, una vicina di casa, una collega, una parente, silenziosamente

chiede aiuto, e dal desiderio di offrire un luogo confortevole e accogliente in cui trovare figure

preparate e competenti, capaci di fornire tutte le informazioni necessarie per uscire da una

situazione di violenza» – ha dichiarato Debora Bovo, vicesindaca di Mozzecane e responsabile del

progetto “Io ti ascolto”. «Purtroppo la violenza è un fenomeno trasversale: può coinvolgere tutte le

donne, di ogni età, etnia, religione, condizione sociale ed economica, e può essere psicologica,

economica, sessuale, fino ad arrivare al femminicidio. L’opportunità che ci viene data oggi da FIEGE

Logistics è importante perché amplifica ulteriormente gli effetti del nostro lavoro e permette al

nostro sportello di lavorare in rete per includere e sostenere un numero sempre crescente di donne».