Fiere Zootecniche Internazionali. A cremona il fulcro mondiale della Agro-Zootecnica del futuro

Da domani a sabato appuntamento a CremonaFiere con iniziative e novità interessanti per il settore agro-zootecnico. Gli allevatori e gli operatori si riuniranno alla "Fiera di Cremona" per scambiare esperienze, conoscenze e aggiornamenti sulle ultime tendenze e tecnologie che riguardano il mondo agro-zootecnico a livello internazionale

CREMONA Torna Fiere zootecniche internazionali nella sua ottantesima edizione che si svolgerà da domani 27 novembre al 29 novembre presso CremonaFiere. Un evento consolidato, ma ricco di novità e capace di mantenere inalterato il suo fascino. Tre i volti della rassegna, che si muove come da tradizione, tra mostre zootecniche, vetrina espositiva di qualità e programma convegnistico. L’evento si conferma, ancora una volta, tra i punti di riferimento in Europa e Italia e uno dei più autorevoli a livello internazionale, capace di catalizzare l’attenzione globale sull’eccellenza, la tecnologia e il futuro del comparto.

Sotto i riflettori i grandi temi: dalla sostenibilità, al benessere animale, all’innovazione tecnologica, fino al passaggio generazionale con i giovani al centro delle nuove frontiere dell’agroalimentare, fino alle storie di impresa “in rosa” che sempre più ridisegnano il panorama della zootecnia.

Anche nell’edizione 2025 la mostra conferma la sua valenza internazionale divenendo occasione di affari e di divulgazione ad operatori provenienti da tutto il mondo, anche con l’importante collaborazione con ICE Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane che coinvolgerà un centinaio di operatori professionali provenienti da 25 paesi.

La vetrina espositiva

La filiera zootecnica, forse la più antica, che ha accompagnato lo sviluppo dell’uomo, ha saputo imprimere una forte accelerazione al suo processo di rinnovamento e a dimostrarlo sono proprio le aziende espositrici – più di 400 i brand presenti – con il loro carico di tecnologia e innovazione, che punta nella direzione della sostenibilità della produzione e quindi della riduzione dell’impiego della chimica, del contenimento delle emissioni, ma anche e soprattutto dell’adozione di buone pratiche che mettano al centro il benessere degli animali, la sicurezza alimentare, la qualità dei prodotti, ma anche la sicurezza degli addetti.

Le mostre zootecniche

Cremona è anche da sempre il luogo fisico in cui gli allevatori si ritrovano per mettere al centro i loro splendidi animali: quest’anno saranno più di 500 gli animali presenti in fiera, una presenza ancora una volta molto significativa, che accende i riflettori sulla passione per l’al levamento e sulla qualità della produzione. Un Dairy Show con animali di razze Jersey, Bruna, Holstein e Red Holstein con oltre 500 capi della migliore genetica provenienti da 150 allevamenti da tutta Italia e da 7 paesi europei. Oltre alla competizione zootecnica il ring sarà animato anche dall’asta @CR European Sale. All’evento prenderanno parte anche delegazioni provenienti dagli USA e dal Canada con alcuni dei più importanti imprenditori zootecnici del mondo, come è stato confermato dal Comitato organizzatore della fiera, che si è recato con una delegazione tra cui lo stesso presidente di Cremonafiere, Roberto Biloni al World Dairy Expo di Madison (Wisconsin) proprio con l’obiettivo, oltre che di visitare la mostra, di consolidare le relazioni e a invitare ufficialmente i colleghi d’oltreoceano.

Il programma Giovani

Da alcuni anni inoltre la rassegna ha rafforzato l’impegno verso i giovani, che trovano uno spazio da protagonisti, essendo coinvolti con varie iniziative nel programma degli eventi. Innanzitutto il contest “On the Way to Cremona”, il programma pensato per le scuole agrarie, giunto alla sua quarta edizione e ancora in crescita, che punta a coinvolgere i giovani in un vero percorso tecnico didattico. Il percorso si compone di due momenti: una prima fase di acquisizione di contenuti relativi ai temi più moderni del dibattito zootecnico e alle soluzioni tecnologiche d’avanguardia, che può avvenire durante un workshop che si svolge nel mese di ottobre in presenza, oppure accedendo – attraverso un’apposita password – all’area dedicata del sito. Quest’ultima modalità è stata introdotta per facilitare la partecipazione delle scuole, che avendo sempre più difficoltà a muoversi, hanno apprezzato molto questa possibilità. Al termine di queste sessioni formative ai ragazzi viene affidato un “compito”, che le classi possono sviluppare sotto la guida dei loro insegnanti, scegliendo la modalità che preferiscono – presentazione, video, podcast -.

Il secondo step ha previsto la realizzazione di elaborati, che sono stati inviati a CremonaFiere, per essere valutati da un’apposita commissione, che ha scelto i migliori lavori che saranno premiati il giorno 27 novembre nell’ambito del format “L’agricoltura del futuro”.

Novità di quest’anno i Laboratori dimostrativi allestiti dall’Università Cattolica, che permetteranno ai ragazzi di prendere consapevolezza dell’innovazione in agricoltura.

Dopo il successo del convegno sulle professioni in agricoltura, che si è svolto il 30 maggio scorso presso la sede dell’Università Cattolica di Cremona in occasione della Giornata Mondiale del Latte, il sodalizio tra CremonaFiere e l’Ateneo del Sacro Cuore si arricchisce di una novità importante: un’area dedicata all’interno della fiera. Qui, i ricercatori della Facoltà di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell’Università Cattolica proporranno dimostrazioni sperimentali interattive aperte agli studenti delle scuole superiori di ogni indirizzo. Un’opportunità unica per i giovani di toccare con mano il mondo della ricerca e della sperimentazione scientifica, che le scuole stanno già cogliendo con interesse.

Passando ai contenuti squisitamente zootecnici, invece, la mostra ripropone anche quest’anno il progetto “Next Generation”, pensato per supportare i giovani che ereditano o avviano l’impresa agro-zootecnica, offrendo loro strumenti, mentorship e l’accesso alle competenze necessarie per guidare la filiera nel futuro, unendo tradizione e visione innovativa.

Il plan convegnistico

Ovviamente anche nella 80ª edizione, Fiere Zootecniche presenta un importante programma convegni, con 70 eventi, che conferma la sua valenza in termini tecnico-scientifici, ma anche economico-sociali, continuando a costituire una preziosa occasione di approfondimento, di incontro e di dibattito su tematiche tecniche, ma allargando lo sguardo anche su argomenti di interesse più ampio che hanno come target non solo la comunità tecnica e scientifica del mondo zootecnico ma anche l’intera società. Nelle pagine successive di questo speciale, un analisi più dettagliata degli eventi in programma nei padiglioni di Cremona.

