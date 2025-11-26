Rugby Serie A – Caimani, ripartenza allo Zaffanella. Tejerizo: “Contro Pesaro un test probante”

Viadana Domenica lo Zaffanella riaprirà le sue porte ai Caimani, la cadetta del Rugby Viadana, che riprendono il cammino nel girone 3 della Serie A ospitando la capolista Pesaro. Una sfida impegnativa, non solo perché i marchigiani guidano la classifica, ma anche per la presenza dell’ex Erbolini, avanti di grande fisicità e punto di riferimento del pacchetto. Per i rivieraschi, penalizzati di quattro punti e fermi a quota tre, la ripartenza arriva dopo l’ultima gara giocata e persa 31-7 sul campo del Tarvisium. Una sconfitta netta, maturata però in un contesto di crescita continua di un gruppo giovane, che lo staff tecnico sta plasmando settimana dopo settimana. «Gran bella partita quella contro Pesaro – afferma il coach Roberto Tejerizo -. Da parte nostra ci sono molte cose da migliorare, oltre alla crescita costante dei giocatori. Si lavora su un gruppo nuovo e ci vorrà tempo: abbiamo confermati, ragazzi saliti dalle nostre giovanili e anche innesti che potrebbero in futuro approdare alla prima squadra». Il lavoro dei Caimani, del resto, è sempre più integrato con quello del Viadana “Elite”. E i risultati si vedono. Tejerizo sottolinea la soddisfazione per gli atleti che, nelle recenti gare di Coppa Italia, hanno indossato la maglia della prima squadra contro Petrarca, Mogliano e Valorugby. «Contro Reggio Emilia è arrivata una bella vittoria – ricorda Tejerizo -. Giovani come Olivari, Simonini e Colledan, ma potremmo citarne altri, stanno facendo esperienza ai massimi livelli insieme alla prima squadra. Per loro è un passaggio fondamentale: sacrificio, umiltà e duro lavoro sono il nostro modo di crescere». La sfida con Pesaro sarà dunque un crocevia prezioso. Un test per misurare i progressi dei Caimani e un banco di prova per capire quanto il gruppo sia pronto a fare un nuovo salto di qualità. Lo Zaffanella, come sempre, farà la sua parte.