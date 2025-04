Pallavolo serie Bm/B2f – Asolarem per l’impresa col Bologna. La Davis si gioca tutto a San Martino

Mantova Impegno non facile sulla carta per l’Asolaremedello, atteso a San Lazzaro di Savena (ore 21, arbitri Alessia Ricchi di Modena e Chiara Martina di Ancona). La squadra di Andrea Fasani e Luca Mutti, quartultima, affronterà l’Hokkaido Bologna, attualmente secondo in classifica insieme al Villa d’Oro Modena, nel girone C della Serie B maschile. «Servirà la partita perfetta dal punto di vista tecnico e nella gestione della correlazione muro-difesa – afferma il tecnico Fasani – Bologna è molto solida in ricezione e riesce ad avere alte percentuali in attacco sulla prima palla, anche quando la ricezione è negativa. Questo conferisce loro un notevole potenziale offensivo, soprattutto dai lati del campo. Sappiamo fin dall’inizio che Bologna deve assolutamente vincere da tre punti per mantenere il secondo posto e continuare la rincorsa alla Serie A3: questo potrebbe generare una certa pressione anche sui nostri avversari». Possibile il rientro di Peslac, mentre la stagione è finita per Penci.

Nel girone C della B2 femminile mancano solo quattro turni alla conclusione della stagione regolare. L’Alitest Viadana, guidata da Sgarbi e Bonazzi, ha già centrato l’obiettivo salvezza. Questa sera (ore 20.30) sfida la capolista Orotig Peschiera a Ponti sul Mincio: «Affrontare la prima della classe dà sempre stimoli supplementari. Settimana complicata per infortuni e vari problemi, ma ci proveremo», queste le parole di coach Sgarbi. Impegno delicato anche per la Davis quartultima, che affronta in trasferta il Peloso Infissi a San Martino Buon Albergo (ore 20.30, arbitri Elisa Vigato e Miotto di Padova). Peloso Infissi. La squadra di Verri e Zaghi è quartultima, ma di recente ha vinto due partite di fila esterne a Orgiano e Mezzocorona: «Serve un risultato per continuare a sperare, è una gara decisiva – spiega il vice allenatore Zaghi – ma senza farsi schiacciare dalla pressione».